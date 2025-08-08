Tko je čovjek s fotografije? Josipa Lisac otkrila detalj o susretu sa samozatajnim fanom

Josipa Lisac (75), jedna od najvećih glazbenih diva na ovim prostorima, već desetljećima gradi karijeru koja je ostavila trag na domaćoj sceni, ali i šire. Njezina publika broji generacije i širi se daleko izvan granica Hrvatske, a pjesme poput “Magla”, “Danas sam luda” i “O jednoj mladosti” i danas su nezaobilazne na radijskim valovima i koncertnim pozornicama.

Iako se na društvenim mrežama ne oglašava često, Josipa je sada podijelila trenutak koji ju je posebno razveselio - fotografiju na kojoj pozira sa svojim, kako kaže, najvećim obožavateljem. Iako nije otkrila mnogo o samom susretu, jasno je da ju je iskustvo dirnulo.

''Marko je moj najveći fan – prati me od samih početaka moje profesionalne karijere. Iz Švicarske samozatajno dolazi na gotovo svaki koncert i, kako kaže, svaki put doživi nešto novo. A mene uvijek iznova učini sretnom...'', napisala je Josipa.

Objava je odmah izazvala mnoštvo reakcija i komentara pratitelja koji su joj zahvalili na glazbi koja ih prati godinama.

