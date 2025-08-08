Tko je čovjek s fotografije? Josipa Lisac otkrila detalj o susretu sa samozatajnim fanom
Iako se na društvenim mrežama ne oglašava često, Josipa je sada podijelila trenutak koji ju je posebno razveselio - fotografiju na kojoj pozira sa svojim, kako kaže, najvećim obožavateljem
Josipa Lisac (75), jedna od najvećih glazbenih diva na ovim prostorima, već desetljećima gradi karijeru koja je ostavila trag na domaćoj sceni, ali i šire. Njezina publika broji generacije i širi se daleko izvan granica Hrvatske, a pjesme poput “Magla”, “Danas sam luda” i “O jednoj mladosti” i danas su nezaobilazne na radijskim valovima i koncertnim pozornicama.
Iako se na društvenim mrežama ne oglašava često, Josipa je sada podijelila trenutak koji ju je posebno razveselio - fotografiju na kojoj pozira sa svojim, kako kaže, najvećim obožavateljem. Iako nije otkrila mnogo o samom susretu, jasno je da ju je iskustvo dirnulo.
''Marko je moj najveći fan – prati me od samih početaka moje profesionalne karijere. Iz Švicarske samozatajno dolazi na gotovo svaki koncert i, kako kaže, svaki put doživi nešto novo. A mene uvijek iznova učini sretnom...'', napisala je Josipa.
Objava je odmah izazvala mnoštvo reakcija i komentara pratitelja koji su joj zahvalili na glazbi koja ih prati godinama.
POGLEDAJTE VIDEO: Zgrozio nas je jelovnik Victorije Beckham, no ni ove slavne zvijezde ne izostaju: Josipa Lisac jede štuku u šlagu, a Renée Zellweger kockice leda