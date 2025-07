Sve o Thompsonu: Tko je čovjek zbog kojeg se Hrvatska digla na noge i koji ispisuje povijest?

Danas se na zagrebačkom Hipodromu održava veliki koncert Marka Perkovića Thompsona (58) koji bi trebao okupiti 500.000 ljudi. O nastupu hrvatskog pjevača priča se na kavama, preko telefona, ali i usred vožnje autobusom jer na isti dolaze ljudi iz raznih dijelova svijeta. Pa, tko je čovjek koji je hitovima zarazio ljude iz svih dijelova svijeta? O Thompsonu imamo za reći same riječi hvale... Isto razmišljanje imaju i njegovi brojni obožavatelji, a upravo je to razlog velikog odaziva za spektakl na Hipodromu. U nastavku donosimo sve o Thompsonu, od njegovih početaka pa do danas.