Supruga Brucea Willisa za 50. rođendan podijelila dirljivu snimku glumca i sve raznježila

Emma Heming Willis svoj je veliki 50. rođendan dočekala s puno emocija. Supruga Brucea Willisa (71) na Instagramu je podijelila obiteljsku uspomenu koja je u kratkom vremenu ganula brojne pratitelje i podsjetila na zajedničke trenutke iz razdoblja kada je glumačka zvijezda još bio dobro, prije nego što mu je dijagnosticirana frontotemporalna demencija.

Na snimci iz privatnog arhiva Bruce Willis pjeva joj rođendansku pjesmu piskutavim glasom nakon što je udahnuo helij iz balona. Dok se glumac šali, pleše i radi grimase, u pozadini se čuje smijeh njihovih kćeri. Emma je objavila i noviju fotografiju na kojoj ona i Bruce poziraju nasmijani, s rođendanskim kapicama na glavi.

U opisu objave, Emma je sažela desetljeće koje je iza nje i otkrila svoju rođendansku želju. "Danas slavim velikih 5-0. I moram reći, spremna sam za ovo novo desetljeće i sve što ono nudi", započela je. "Moje četrdesete bile su teške, ali ponosna sam na put koji sam prešla kao supruga, majka, partnerica u skrbi i zagovornica."

Rođendanska želja pretvorena u akciju

Njezina rođendanska želja bila je nesebična: "Dok ulazim u ovo novo poglavlje, moja je želja budućnost u kojoj obitelji suočene s demencijom imaju više podrške, resursa, manje stigme i svaki razlog da se drže nade." Među prvima u komentare su se javile Bruceove kćeri iz braka s Demi Moore (63). Rumer Willis (37) napisala je: 'Volimo te, Em... ovo je tako lijep video njega', dok joj je Tallulah Willis (32) poručila: 'Toliko si snažna, volim te jako.'

Teške četrdesete i nova misija

Glumcu je 2022. godine dijagnosticirana frontotemporalna demencija (FTD), neurodegenerativna bolest koja najčešće pogađa osobe mlađe od 60 godina. Za razliku od Alzheimerove bolesti, FTD primarno utječe na područja mozga povezana s ponašanjem, osobnošću i jezikom, dok pamćenje u početku može ostati relativno očuvano.

Njezina preobrazba iz modela i poduzetnice u istaknutu zagovornicu prava njegovatelja postala je njezina životna misija. Kroz svoje kanale otvoreno govori o izazovima, tuzi i usamljenosti koje skrb o voljenoj osobi donosi, ali i o važnosti traženja podrške i stvaranja zajednice.