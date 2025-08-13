Super Silva stala je pred naše kamere: 'Prije nisam imala financijskih problema, danas ih imam'

Prije nešto više od dvadeset godina, Silvija Mišanović (45), tada svima poznata kao Super Silva, bila je jedno od najistaknutijih lica domaće estrade. Nastupala je, družila se s poznatim imenima, rado se pojavljivala na modnim revijama, domjencima i koncertima te živjela život pun glamura. Mnogi je pamte i po tome što je među prvima javno priznala vezu sa ženom, čime je izazvala veliku pažnju i pomaknula tadašnje granice domaće javne scene. Skandali su je pratili gotovo na svakom koraku, a ona ih je, kako se činilo, znala pretvoriti u svoj prepoznatljivi potpis.

A onda je, gotovo preko noći, nestala iz javnog života. Godinama se nagađalo zašto se povukla, no odgovora nije bilo – sve dok prije nekoliko mjeseci nije otkrila da je bila brutalno pretučena od strane nekoliko muškaraca. Taj napad, kaže, obilježio ju je zauvijek i promijenio iz temelja. Nakon što je progovorila, ponovno je odabrala tišinu. Sada se, nakon dugo vremena, ponovno pojavila i to pred našim kamerama.

Foto: Privatni Album

Kaže da se danas ipak osjeća nešto bolje nego u prvim mjesecima nakon napada, iako posljedice i dalje osjeća.

''Još uvijek sam zabrinuta i u strahu. Ma iskreno, nije mi dobro, ali reći ću da sam bolje. Moram reći da sam bolje, nastavljam trenirati, živjeti, život ide dalje, ali uzrujana sam zbog svega toga. Nikada se više neću osjećati kao prije napada'', rekla nam je Silvija.

Glazbene nastupe ostavila je iza sebe još prije mnogo godina. Kaže da je tada bila sigurna u tu odluku, iako sada priznaje da joj se ponekad javi žal što je zatvorila ta vrata.

''Možda mi je sada malo žao, nakon što su me tuku po cesti ljudi, možda zbog mišićne mase, malo crnog humora. Možda mi je sada malo žao što sam ostavila taj posao, ali tada sam tako odlučila. Bilo mi je teško i otišla sam u neke mirnije vode'', otkrila nam je bivša dance zvijezda.

Foto: Boris Scitar/pixsell

Vratila se pred kamere nakon 15 godina

Pred kamerama nije bila petnaest godina, a život ju je u međuvremenu odveo i u Sisak - razlog je, otkriva, bila ljubav.

"Moj, sada već moram reći bivši zaručnik, bio je iz Petrinje. To je bila velika ljubav pa smo tamo trenirali, a on se bavio bodybuildingom. Od njega sam naučila sve ovo što danas radim. Dosta toga, ali nije potrajalo pa sam se vratila u Utrine'', kaže.

Veza je trajala više od dvije godine, a bila je, kaže, najozbiljnija u njezinu životu.

Foto: Net.hr

O danima estradne slave govori otvoreno i bez zadrške

"Bilo je slavno, burno i vrlo skandalozno. Mene je cijeli život pratilo, kao neka kraljica skandala, ali voljela sam taj život. Veselila sam se tomu. Imala sam puno prijatelja među pjevačima, ali više među glumcima. Jako sam voljela boraviti vani. Voljela sam ići na domjenke, koncerte... Imala sam buran život. Voljela sam modne revije. Bila sam svuda, nevjerojatno, ali bilo je jako lijepo'', kaže.

Priznaje i da je okusila onu drugu, tamniju stranu estrade, iako je danas ne vidi jednako tamnom kao nekada.

"Jesam, ali znate, iz ove perspektive danas, kako upadam u neke 'tamne strane', sada mi se više ne čini tako tamnom'', otkrila nam je Super Silva.

Bila su to, kaže, financijski zlatna vremena.

"Ja sam dobro zarađivala i kupila sam nekretninu. Jako mi je dobro išlo i nisam imala nikakvih financijskih problema. Danas ih imam. Tako da, dobro sam radila svoj posao i nikad nisam bila gladna'', kaže.

Foto: Boris Scitar/pixsell

Posebnu pažnju javnosti nekad je izazivala njezina veza sa ženom, na koju danas gleda s određenim odmakom.

"Kad razmišljam o tom periodu, ne mogu to povezivati sa sobom. No, tada je to bilo simpatično. Osjećala sam se buntovno, mlado, svjetski. To mi je bilo baš onako, 'kak sam ja fora'."

Danas priznaje da je zaljubljena, ali ne otkriva previše

"Zaljubljena jesam, ali vidjet ćemo hoću li uspjeti realizirati svoje želje." Na pitanje kakav je tip muškarca koji joj se sviđa, odgovara bez razmišljanja:

"Danas mi se sviđaju samo inspektori kriminalističke policije'', kaže.

Njezini planovi sada su čvrsto vezani uz bodybuilding i rad na sebi.

"Natjecanja u bodybuildingu, rad na sebi koji je svakodnevan i koji se mora stalno održavati. Treniranje ljudi, druženje po teretani, dizanje utega, sada bench dižem 100, 150 kilograma'', s osmijehom na licu rekla je Silvija.

A iako se vraća pred kamere, povratak u pjevačke vode ne vidi kao izvjesnu opciju.

"Super Silva se vraća na estradnu scenu, ali kao bodybuilderica, zaštitarka i slične stvari. A kao pjevačica, to još ne znam. Ne vjerujem'', rekla nam je za kraj.