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Suze, tuga i jecaji: Brojni poznati ispratili Zrinka Ogrestu na posljednji počinak

Suze, tuga i jecaji: Brojni poznati ispratili Zrinka Ogrestu na posljednji počinak
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Ozana Ramljak
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Na zagrebačkom groblju Mirogoj danas je održan posljednji ispraćaj Zrinka Ogreste, jednog od najvažnijih i najnagrađivanijih hrvatskih filmskih redatelja, koji je iznenada preminuo u 68. godini života.

U dostojanstvenoj i emotivnoj atmosferi od njega su se oprostili članovi obitelji, prijatelji, kolege te brojne osobe iz javnog i kulturnog života, odajući počast autoru koji je svojim filmovima ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj kinematografiji.

Ogresta je tijekom dugogodišnje karijere režirao niz zapaženih i nagrađivanih filmova te odgojio generacije mladih filmaša kao profesor na Akademiji dramske umjetnosti. 

Posljednji ispraćaj održan je danas u 10 sati na Mirogoju, a nakon njega služena je i misa zadušnica u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.

8.7.2026.
12:12
Hot.hr
Luka Antunac/PIXSELL
Zrinko OgrestaSprovodMirogoj
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