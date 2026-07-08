Suze, tuga i jecaji: Brojni poznati ispratili Zrinka Ogrestu na posljednji počinak

Na zagrebačkom groblju Mirogoj danas je održan posljednji ispraćaj Zrinka Ogreste, jednog od najvažnijih i najnagrađivanijih hrvatskih filmskih redatelja, koji je iznenada preminuo u 68. godini života.

U dostojanstvenoj i emotivnoj atmosferi od njega su se oprostili članovi obitelji, prijatelji, kolege te brojne osobe iz javnog i kulturnog života, odajući počast autoru koji je svojim filmovima ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj kinematografiji.

Ogresta je tijekom dugogodišnje karijere režirao niz zapaženih i nagrađivanih filmova te odgojio generacije mladih filmaša kao profesor na Akademiji dramske umjetnosti.

Posljednji ispraćaj održan je danas u 10 sati na Mirogoju, a nakon njega služena je i misa zadušnica u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.