Nekada je pjevao na Eurosongu, a danas uživa u ljubavi s američkim biznismenom

Bosanskohercegovački pjevač Fuad Backović Deen (43), domaćoj javnosti najpoznatiji je po nastupu na Eurosongu 2004. godine s pjesmom "In The Disco". Njegov se život od tada potpuno promijenio – već dugo ne živi u Bosni i Hercegovini i više se ne bavi glazbom. Najprije je proveo sedam godina u Italiji, gdje je završio Fakultet modnog poslovanja na Institutu Marangoni u Milanu, a zatim se preselio u Los Angeles. Tamo je izgradio karijeru u modi i pronašao ljubav.

Deen već godinama živi sa svojim partnerom, umjetničkim direktorom Wilom Phearsonom III., za kojeg se šuška da mu je i suprug. Zajedno su se pojavili na Sarajevo Film Festivalu na premijeri filma Paviljon. „Radujem se večerašnjoj premijeri i činjenici da sam uspio doći u Sarajevo baš za vrijeme festivala, a posebno mi je drago što Wil prvi put može doživjeti Sarajevo u ovim posebnim danima. Ranije smo dolazili u vrijeme covida, kada grad nije živio ovako punim plućima“, rekao je za Klix.ba.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Podsjetimo, Deen je također BiH predstavljao i na Eurosongu 2016. godine s pjesmom "Ljubav je", zajedno s Dalal Midhat-Talakić, violončelisticom Anom Rucner i reperom Jalom Bratom. Publika ga pamti i kao sudionika prve sezone showa "Farma" 2008. godine, kada je prvi napustio natjecanje. Mediji su svojedobno puno pisali i o njegovoj vezi s Hanom Hadžiavdagić, a nagađalo se da su prekinuli zbog njihove biseksualnosti. Ono što manje ljudi zna jest da je njegov otac poznati političar Zaim Backović, iako je jednom izjavio da mu to nije donijelo nikakve privilegije u javnom životu.

POGLEDAJTE VIDEO: Lerotić koji je osvojio nagradu za najbolji igrani film u Sarajevu: 'Film govori o stvarima koje se često prešućuju'