'Gospodin Savršeni' Šime Elez objavio slike s plaže i otkrio nešto što nije htio

Šime Elez ponovno je u centru pažnje. Na Instagramu je podijelio niz fotografija s ljetovanja uz opis: “Još jedan dan u uredu”.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Na slikama pozira u bijeloj majici i crnim kratkim hlačama, opušten na kamenoj ogradi uz more ili na ležaljci s pogledom na pučinu. Iako nije otkrio tko mu pravi društvo, pratitelji su uvjereni da je opet riječ o Maji Šuput.

U komentarima se pojavila primjedba “Majina torba”, a drugi su usporedili njegovu odjeću s onom koju je nosio kad je viđen u čamcu s Majom.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Njih dvoje već tjednima su viđeni zajedno - u Zatonu i Orašcu, preko Korčule, do Pašmana.

Podsjetimo, glasine su krenule nakon što je Šime glumio glavnu ulogu u Majinom spotu za pjesmu Nisam ja za male stvari, a kemija s ekrana, čini se, nastavila se i izvan njega.

Foto: Instagram

