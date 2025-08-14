LJETO ŽIVOTA /

'Gospodin Savršeni' Šime Elez objavio slike s plaže i otkrio nešto što nije htio

'Gospodin Savršeni' Šime Elez objavio slike s plaže i otkrio nešto što nije htio
Foto: Instagram

Bivši "Gospodin Savršeni" ovog ljeta glavna je tema. Postao je najpoželjniji konobar u Hrvatskoj

14.8.2025.
22:27
Hot.hr
Instagram
Šime Elez ponovno je u centru pažnje. Na Instagramu je podijelio niz fotografija s ljetovanja uz opis: “Još jedan dan u uredu”.

'Gospodin Savršeni' Šime Elez objavio slike s plaže i otkrio nešto što nije htio
Foto: Instagram
'Gospodin Savršeni' Šime Elez objavio slike s plaže i otkrio nešto što nije htio
Foto: Instagram

Na slikama pozira u bijeloj majici i crnim kratkim hlačama, opušten na kamenoj ogradi uz more ili na ležaljci s pogledom na pučinu. Iako nije otkrio tko mu pravi društvo, pratitelji su uvjereni da je opet riječ o Maji Šuput.

U komentarima se pojavila primjedba “Majina torba”, a drugi su usporedili njegovu odjeću s onom koju je nosio kad je viđen u čamcu s Majom.

'Gospodin Savršeni' Šime Elez objavio slike s plaže i otkrio nešto što nije htio
Foto: Instagram
'Gospodin Savršeni' Šime Elez objavio slike s plaže i otkrio nešto što nije htio
Foto: Instagram

Njih dvoje već tjednima su viđeni zajedno - u Zatonu i Orašcu, preko Korčule, do Pašmana.

Podsjetimo, glasine su krenule nakon što je Šime glumio glavnu ulogu u Majinom spotu za pjesmu Nisam ja za male stvari, a kemija s ekrana, čini se, nastavila se i izvan njega. 

'Gospodin Savršeni' Šime Elez objavio slike s plaže i otkrio nešto što nije htio
Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO: Povećan broj intervencija Hitne pomoći - Najčešće je riječ o nesvjesticama zbog vrućina

