Princeza Charlotte slavi 11. rođendan, nije više ona mala curica koja se prkosno belji

Kensingtonska palača objavila je novi, dosad neviđeni portret princeze Charlotte povodom njezinog jedanaestog rođendana, oduševivši obožavatelje kraljevske obitelji diljem svijeta. Fotografija, snimljena tijekom obiteljskog uskrsnog odmora u Cornwallu, prikazuje nasmijanu princezu u sunčanom polju i još jednom potvrđuje ono što je javnost primijetila od njezina rođenja - srednje dijete i jedina kći princa i princeze od Walesa izrasta u samouvjerenu mladu damu koja s nevjerojatnom lakoćom nosi teret kraljevskih dužnosti.

Uz fotografiju, stajala je jednostavna poruka: "Želimo Charlotte vrlo sretan 11. rođendan!", popraćena emotikonom torte.

Rođena za kraljevsku ulogu koja ispisuje povijest

Princeza Charlotte Elizabeth Diana rođena je drugog svibnja 2015. godine u 8:43 ujutro u bolnici St. Mary's u Londonu. Već je samo njezino ime nosilo težinu povijesti i odavalo počast ključnim članovima obitelji: djedu, kralju Charlesu, prabaki, kraljici Elizabeti II., i voljenoj baki, princezi Diani. Njezino rođenje proslavljeno je počasnim plotunima i osvjetljavanjem londonskih znamenitosti u ružičastoj boji.

Kao drugo dijete Princa i Princeze od Walesa, Charlotte je treća u redu za britansko prijestolje, odmah iza oca Williama i starijeg brata, dvanaestogodišnjeg princa Georgea. Međutim, njezina pozicija u nasljednom nizu je povijesna. Zahvaljujući izmjeni zakona o nasljeđivanju krune iz 2013. godine ("Succession to the Crown Act"), Charlotte je postala prva britanska princeza u povijesti čije mjesto nije mogao preteći mlađi brat. Time je zadržala svoju poziciju ispred osmogodišnjeg princa Louisa, ispisavši novo poglavlje u tradiciji britanske monarhije.

Najslađi trenuci koji su osvojili svijet

Od trenutka kada se u naručju svoje majke pojavila na stepenicama bolnice, princeza Charlotte osvojila je srca javnosti. Tijekom godina, njezini javni nastupi postali su sinonim za simpatične i često duhovite trenutke. Mnogi pamte kako je, prilikom posjeta tek rođenom bratu Louisu, zastala na stepenicama bolnice i samouvjereno mahnula okupljenim fotografima i obožavateljima.

Njezina živahna osobnost došla je do izražaja u brojnim prilikama. Na vjenčanju svog strica, princa Harryja, i Meghan Markle, kao i na vjenčanju tete Pippe Middleton, imala je važnu ulogu djeveruše. Svjedoci su kasnije prepričavali kako je ozbiljno shvatila svoj zadatak i "držala pod kontrolom" ostalu djecu, pokazujući crtu odgovornosti po kojoj je postala poznata. Često je opisuju kao "malu vođu" među braćom, onu koja pazi da sve bude po pravilima.

Ipak, nije se uvijek držala strogog protokola. Ostat će zapamćen njezin nestašluk na humanitarnoj jedriličarskoj utrci, kada je okupljenima, na nagovor svoje majke da mahne, umjesto toga isplazila jezik, izazvavši smijeh diljem svijeta.

Princeza s vlastitim interesima

Izvan svjetla reflektora, Charlotte vodi život ispunjen školskim obvezama i hobijima. Zajedno sa svojom braćom pohađa prestižnu školu Lambrook u Berkshireu. Izvori bliski obitelji navode kako je vrlo talentirana za učenje jezika te je od malih nogu počela učiti španjolski. Poznata je i njezina ljubav prema umjetnosti, slikanju i crtanju, ali i velika fascinacija jednorozima.

Slobodno vrijeme provodi na otvorenom sa svojom obitelji i njihovim psima, Orlom i Ottom. Njezina ljubav prema sportu također je vidljiva, bilo da s obitelji bodri tenisače na Wimbledonu ili isprobava luk i strijelu tijekom volonterskih akcija.

