Pozadinom zasjenila sestrino vjenčanje pa 'nestala': Ovako sada izgleda Pippa Middleton

Pippa Middleton (42) postala je svjetska senzacija 2011., kad je u elegantnoj bijeloj haljini na kraljevskom vjenčanju svoje sestre Kate Middleton (44) – potpuno neočekivano zasjenila dio spektakla. Njezina figura i slavna stražnjica obišle su planet, a preko noći je od “sestre mladenke” postala ikona stila i party djevojka londonske elite.

Danas je priča drukčija. Udana je za Jamesa Matthewsa (50), majka troje djece i živi mirnim obiteljskim životom, daleko od stalnog blještavila reflektora. Od djevojke s naslovnica pretvorila se u posvećenu mamu, sportašicu i ženu koja je svjesno izabrala privatnost umjesto skandala i klubova. U galeriji pogledajte njezine velike transformacije – preko kraljevskog vjenčanja do današnjeg izdanja.