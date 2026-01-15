FREEMAIL
ŽARILA I PALILA /

Pozadinom zasjenila sestrino vjenčanje pa 'nestala': Ovako sada izgleda Pippa Middleton

Foto: Can Nguyen/capital Pictures/profimedia
Kad se 2011. godine cijeli svijet uputio pred ekrane pratiti vjenčanje princa Williama i Kate Middleton, malo tko je mogao predvidjeti da će u prvi plan neočekivano iskočiti – sestra mladenke. Pippa Middleton tada je u bijeloj, pripijenoj haljini Alexandera McQueena nosila vjenčanicu svoje sestre i preko noći postala globalna senzacija.
1 /24
Pippa Middleton (42) postala je svjetska senzacija 2011., kad je u elegantnoj bijeloj haljini na kraljevskom vjenčanju svoje sestre Kate Middleton (44) – potpuno neočekivano zasjenila dio spektakla. Njezina figura i slavna stražnjica obišle su planet, a preko noći je od “sestre mladenke” postala ikona stila i party djevojka londonske elite.

Danas je priča drukčija. Udana je za Jamesa Matthewsa (50), majka troje djece i živi mirnim obiteljskim životom, daleko od stalnog blještavila reflektora. Od djevojke s naslovnica pretvorila se u posvećenu mamu, sportašicu i ženu koja je svjesno izabrala privatnost umjesto skandala i klubova. U galeriji pogledajte njezine velike transformacije – preko kraljevskog vjenčanja do današnjeg izdanja.

15.1.2026.
7:01
Hot.hr
Paul Hadfield/splash/profimedia
Pippa Middleton
