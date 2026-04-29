Kraljevska bajka traje 15 godina: Princ William i Kate raznježili milijune novom fotografijom

Princ od Walesa William (43) i princeza od Walesa Kate Middleton (44) slave 15 godina braka, a svoju idilu odlučili su podijeliti na društvenim mrežama. Na fotografiji koju su objavili na Instagramu kraljevski par i njihovo troje djece George (12), Charlotte (10) i Louis (8) zagrljeno poziraju.

U opis su napisali "Slavimo 15 godina braka", a komentari su bili puni čestitaka te komplimenata kako su lijepa obitelj.

Romansa započela prije 23 godine

Ljubavna priča između Kate i Williama krenula je u 2003. godine na Sveučilištu St Andrews u Škotskoj. Nakon višegodišnje veze s prekidima, par se zaručio 2010. godine, a kraljevska svadba koju je pratio cijeli svijet održala se 29. travnja 2011. u Westminsterskoj opatiji.

Svoje prvo dijete, princa Georgea, dobili su 2013. godine., a kraljevska se obitelj proširila 2015. rođenjem princeze Charlotte, a zatim je 2018. stigao i princ Louis.

U ožujku 2024. Kate Middleton objavila je da joj je dijagnosticiran rak te je priznala da je to bilo "veoma teško" za njihovu obitelj. Ipak, naglasila je da joj je prisutnost princa Williama bila "velik izvor utjehe i sigurnosti".

Još jedan razlog za slavlje

Obitelj je i prošli tjedan imala veliki razlog za slavlje. Najmlađi sin, princ Louis je 23. travnja proslavio osmi rođendan. William i Kate obilježili su taj dan fotografijom slavljenika.

Početkom ovog tjedna, princ William posjetio je Wales, mjesto koje za par ima posebno značenje. William i Kate živjeli su tri godine u unajmljenoj kući u Angleseyju i to prije i poslije vjenčanja. Prošlu godišnjicu braka proslavili su u Škotskoj, državi gdje su se upoznali i gdje je njihova romansa započela.

