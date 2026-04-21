Diana – princeza koja je osvojila srca svijeta i promijenila monarhiju zauvijek

Dokumentarac Eda Perkinsa, 'Princeza', na jedinstven način vraća nas u njezino doba, koristeći isključivo arhivske snimke kako bi ispričao priču o prvoj nevjesti kraljice Elizabete II. Film ne nudi nove informacije, već gledatelja uranja u medijski vrtlog koji je pratio Dianu od sramežljive tinejdžerice do globalne ikone, postavljajući bolno pitanje - tko je doista odgovoran za njezin kraj?

Bajka koja to nikada nije bila

Dokumentarac nas vraća na sam početak, u trenutak kada je sramežljiva devetnaestogodišnja odgajateljica Diana Spencer postala zaručnica tridesetdvogodišnjeg princa Charlesa. Već tada, u neugodnom televizijskom intervjuu povodom zaruka, nazirale su se pukotine. Na pitanje jesu li zaljubljeni, Diana je brzo odgovorila 'naravno', dok je Charlesov cinični odgovor - 'što god 'zaljubljen' značilo' - ušao u povijest kao zlokobno predskazanje.

Film vješto koristi arhivske snimke kako bi razotkrio iluziju. Vjenčanje iz snova, koje su pratili milijuni, prikazano je kao početak kraja. Perkins slaže mozaik koji pokazuje da je bajka od samog početka bila samo predstava za javnost, a iza kulisa se odvijala drama ispunjena usamljenošću, pritiskom i nesrećom.

Popularnost kao teret

Nakon udaje za nasljednika britanskog prijestolja, Dianina popularnost eksplodirala je. Njezina toplina, spontanost i ljudski pristup ubrzo su je učinili miljenicom naroda, zasjenivši time i samog Charlesa. Film prikazuje snimke s njihove turneje po Australiji, gdje gomila kliče njezino ime, dok princ ostaje po strani. Njegovi pasivno-agresivni komentari, poput šale da bi 'bilo lakše imati dvije žene kako bi pokrio obje strane ulice', otkrivaju ljubomoru i napetost unutar braka. Diana je postala fenomen, ali njezina slava pretvorila se u mač s dvije oštrice. Što ju je javnost više voljela, to je jaz između nje i kraljevske obitelji postajao dublji.

Pobuna i fatalan odnos s medijima

Suočena s hladnoćom braka i krutim pravilima monarhije, Diana je započela vlastitu pobunu. Svjesna moći medija, počela ih je koristiti kako bi ispričala svoju stranu priče i promovirala humanitarne ciljeve, od borbe protiv mina do destigmatizacije oboljelih od AIDS-a. Vrhunac te borbe bio je zloglasni intervju za BBC-jevu 'Panoramu' 1995. godine. Dokumentarac 'Princeza' uključuje isječke tog intervjua unatoč željama princa Williama, budući da je kasnije otkriveno da je novinar Martin Bashir koristio prijevaru kako bi ga osigurao.

No, mediji koji su joj služili kao oružje postali su i njezini krvnici. Film bolno prikazuje kako se medijska fascinacija pretvorila u nemilosrdan progon. Vojska paparazza pratila je svaki njezin korak, a nezasitni apetit javnosti za detaljima iz njezinog privatnog života nije imao granica.

'Princeza' ne donosi konačne odgovore, već postavlja gledatelja u ulogu porotnika. Arhivske snimke jasno pokazuju kako su mediji, javnost i sama kraljevska obitelj stvorili okolnosti koje su dovele do tragične nesreće u pariškom tunelu. Dianino buntovništvo i potraga za slobodom u kombinaciji s toksičnom slavom stvorili su savršenu oluju iz koje, nažalost, nije bilo izlaza.

