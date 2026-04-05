Internet poludio za novim fotografijama princeze Charlotte: Kad ih vidite, sve će vam biti jasno

Ovogodišnje uskrsno pojavljivanje britanske kraljevske obitelji ponovno je privuklo veliku pažnju javnosti, a posebnu pozornost ukrale su Kate Middleton (44) i njezina kći princeza Charlotte (10).

Mnogi su primijetili kako je sličnost između majke i kćeri iz dana u dan sve izraženija. Osim što dijele isti oblik lica i prepoznatljive oči, obje krasi i nježan osmijeh koji dodatno naglašava njihovu povezanost.

Mini verzija princeze Kate

Posebno zanimljivo jest to što Charlotte sve češće oponaša majčine izraze lica i držanje tijela. Upravo ti mali detalji, od pogleda do suptilnih gesti, stvaraju dojam kao da gledamo “malu verziju” princeze Kate.

Njihova usklađena pojavljivanja dodatno pojačavaju taj dojam. Često biraju slične modne kombinacije, a njihova prirodna elegancija i sklad u ponašanju ne prolaze nezapaženo.

Reciklira poput mame

Za ovu posebnu prigodu, princeza Charlotte je ponovno odjenula kaput s potpisom brenda Catherine Walker. Riječ je o komadu koji je već nosila na božićnoj misi 2015. godine, čime je potvrdila majčinu poznatu naviku recikliranja ključnih komada iz ormara. Dizajn klasičnog kroja, neutralnih tonova i s detaljima od tamnosmeđeg baršuna na ovratniku i džepovima, savršeno balansira formalnost i mladenački stil. Svoj pomno osmišljen izgled Charlotte je zaokružila tamnosmeđim balerinkama brenda Tory Burch te nježno pastelno plavom haljinom koja se nazirala ispod klasičnog kaputa.

Čini se da, osim fizičke sličnosti, Charlotte polako preuzima i majčin stil, držanje i gracioznost što ne čudi s obzirom na to da odrasta uz jednu od najpoznatijih žena današnjice.

