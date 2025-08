Preminula američka glumica Loni Anderson: Prkosila je seksualnim stereotipima

Glumica Loni Anderson, koja je dobila priznanja za svoju ulogu u američkoj televizijskoj humorističnoj seriji kao pametna, glamurozna recepcionarka radijske postaje koja prkosi seksualnim stereotipima na radnom mjestu u emisiji "WKRP in Cincinnati", umrla je u nedjelju u dobi od 79 godina.

Anderson, koju pamte i po svom mnogo medijski praćenom braku s glumcem Burtom Reynoldsom 1988. godine, kao i njihovom razvodu šest godina kasnije, umrla je u bolnici u Los Angelesu "nakon akutne dugotrajne bolesti", rekla je njezina obitelj.

Tko je bila Loni Anderson?

Anderson, rodom iz St. Paula u Minnesoti, prirodna brineta koja se natjecala na lokalnim natjecanjima ljepote i započela svoju karijeru u kazalištu, obojila je kosu u platinasto plavu nakon što se preselila u Los Angeles sredinom 1970-ih.

Uslijedio je niz televizijskih uloga, s nastupima u serijama u udarnom terminu kao što su "The Bob Newhart Show", "Police Story", "The Incredible Hulk", "The Love Boat" i "Three's Company".

Andersonin veliki proboj dogodio se ubrzo nakon toga kada je dobila ulogu Jennifer Marlowe u "WKRP in Cincinnati", uvjerivši producente serije da joj dopuste da igra ulogu protiv stereotipa plavuše.

Umjesto toga, njezin lik je napisan kao lukava recepcionarka koja odbija slušati diktat ili donijeti kavu, ali se ispostavi kao najpametnija osoba u prostoriji, održavajući izmišljenu radio postaju u Ohiju na površini unatoč nedostacima muških šefova.

Serija se prikazivala četiri sezone, 1978.-1982., na CBS mreži i donijela je Anderson dvije nominacije za Emmy u udarnom terminu.

Ukupno je Anderson glumila u šest televizijskih serija, sedam dugometražnih filmova, 19 televizijskih filmova i dvije mini-serije tijekom četrdesetogodišnje karijere koju je kronološki opisala u svojoj bestseler autobiografiji "Moj život u visokim potpeticama".