Povratak u zlatno doba trasha: Kako su poznati s hrvatske scene izgledali u 2000-ima

Početak novog milenija donio je značajne promjene u hrvatskom medijskom prostoru. Uspon komercijalnih televizija, razvoj internetskih portala i pojava prvih reality formata proširili su domaću scenu. Uz poznate glazbenike i glumce, u javnosti su se pojavila nova lica, a interes se s profesionalnih uspjeha djelomično preusmjerio i na stil te svakodnevicu poznatih osoba.

Modni trendovi tog razdoblja bili su pod snažnim utjecajem globalne pop kulture. Estetiku 2000-ih obilježili su specifični krojevi, predimenzionirani modni dodaci te eksperimentiranje s izgledom i stilovima koji su danas prepoznatljiv dio vizualne kulture tog desetljeća. Javna događanja i festivali služili su kao glavna platforma za prikazivanje tih trendova, koje su fotoreporteri detaljno bilježili.