Potresna ispovijest Rade Vasić koja boluje od raka: 'Mislim da se neću moći spasiti'

Rada Vasić, (60) bivša kandidatkinja popularnog RTL-ovog showa "Big Brother", već se dugo bori s karcinomom dojke, a u ožujku ju je zadesio bolan gubitak - njezin suprug Rade Vasić preminuo je nakon borbe s teškom bolesti. Nakon što je izgubila supruga, Rada je saznala za novu dijagnozu - rak je metastazirao na pluća.

Rada je nedavno otkrila kako je bolest uznapredovala te da se teško nosi sa simptomima.

"Nisam dobro, imala sam rak dojke, operaciju, a nakon osam mjeseci bolest se vratila. Sada imam rak pluća i jedva se borim. Idem na terapije, po liječnicima, ali bolovi su jaki. Često ne ustajem iz kreveta, više sam u krevetu nego vani. Želim ustati i šetati, ali ne mogu, odmah mi noga otekne. Od nogu ne mogu hodati, jedva odlazim i do liječnika", ispričala je za srpsku televiziju.

Foto: RTL

"To što mi se rak vratio, s metastazama, sada mi je sve teže. Izgubila sam volju, mislim da se neću moći spasiti. Rak pluća je mnogo teži, s karcinomom dojke bilo je drukčije. Primala sam kemoterapije, ali sada uopće ne osjećam poboljšanje, nego kao da mi je gore. Znam što znači ova bolest, ali kada pomislim na djecu, osobito otkako je Rade umro… Nedostajem im. Djeca me stalno zovu, brinu se, govore mi: “Mama, budi jaka”, stalno mi dolaze. Radetov odlazak im je jako teško pao – sin je dobio dijabetes kad je Rade umro, kći je doživjela infarkt, a mene je od stresa i nervoze slomila bolest. Trudim se biti hrabra, ustati, nasmijati se, ali teško je vjerovati da može biti bolje", dodala je shrvana Rada.

Rada je majka dviju kćeri, Ane i Ivane, koje su promijenile spol. Javnost ih je upoznala kao Miku i Gibu Vasića, koji su uvijek bili u središtu pažnje u "Big Brotheru".

Foto: Instagram

"Bile su dobre, kulturne, gdje god su sudjelovale s nama u realityjima, takve su i bile. Jedino sada što su promijenile spol, pa su prave djevojke. Ponosnija sam nego kada su bile muškarci, jer tada to nije ličilo ni na muško ni na žensko. Sada kažem: “Kćeri, Bog vas je tako obilježio, takve ste se rodile i sada ste mi prave lutke”. Ponosna sam na njih, i ja i moj Rade. Uvijek roditelja najviše boli za djecu – ja sam ih rodila, nosila devet mjeseci, to je moja krv. Danas su moje ljepotice i ja sam ponosna majka", zaključila je Rada.

POGLEDAJTE VIDEO: Beogradski profesor o 'diktaturi mafijaškog rećima': 'Moramo se obratiti od Vučićevog državnog udara'