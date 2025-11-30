Ovako izgleda kada se okupi ekipa: Evo tko je sve prošetao crvenim tepihom Marakešu

22. izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Marakešu službeno je otvoreno u petak, uz snažan međunarodni program i žiri sastavljen od velikih imena suvremene kinematografije. U glavnom žiriju su, među ostalima, redatelj Bong Joon-ho, glumica Jenna Ortega i Anya Taylor-Joy. Tijekom festivalskog tjedna bit će prikazano više od 80 filmova iz 31 zemlje, čime Marakeš još jednom potvrđuje status jednog od važnijih kulturnih festivala koji povezuje Afriku, Bliski istok i svjetsku filmsku scenu.

Južnokorejski redatelj Bong Joon-ho, koji ove godine predsjeda žirijem, na otvorenju je dočekan ovacijama te je u svom obraćanju istaknuo koliko se festival razvio i koliko je važan za mlade autore čiji filmovi upravo odavde često kreću u međunarodnu festivalsku i nagradnu sezonu. Večer je otvorena projekcijom filma ''Dead Man’s Wire'' redatelja Gusa Van Santa s Billom Skarsgårdom u glavnoj ulozi, koji je premijerno prikazan u Veneciji, a u Maroku se prikazuje uoči svjetske kino distribucije najavljene za siječanj.

