Kao da su izašli iz holivudskog filma: Ovaj dvojac privlačio je poglede prolaznika u centru Zagreba

Kao da su izašli iz holivudskog filma: Ovaj dvojac privlačio je poglede prolaznika u centru Zagreba
Foto: Pavo Bobinac/(dosadni) Fotograf
Zagrebačka špica ove je subote ponovno potvrdila svoj status najpopularnije modne pozornice u gradu. Brojne žene, ali i muškarci, izašli su u svojim najboljim kombinacijama, izvukli omiljene komade iz ormara i pretvorili centar grada u pravu reviju na otvorenom.

Dok su jedni uživali u jutarnjoj kavi i neobaveznom druženju na terasama, drugi su samo prošetali Ilicom i Cvjetnim trgom, promatrajući što se sve nosi ove sezone. Atmosfera je bila opuštena, uz dobro raspoloženje i puno stila na svakom koraku.

A tko je sve prošetao špicom i kakve su se modne kombinacije najviše izdvojile – pogledajte u našoj galeriji.

30.11.2025.
15:48
Hot.hr
Pavo Bobinac/(dosadni) Fotograf
Zagrebšpica
