Pjevačica priznala borbu sa sve češćom bolešću: ‘Jedva sam mogla izaći iz kuće’

Pjevačica Perrie Edwards (bivša članica grupe Little Mix) iskreno je progovorila o svom mentalnom zdravlju i priznala da se bori s agorafobijom, piše Daily Mail.

"Kad sam na pozornici i kad sam pop zvijezda, potpuno sam u svom elementu – hrabra i osnažena. Ali čim se vratim kući, anksioznost me preplavi. Krajem prošle godine moja agorafobija postala je toliko loša da sam jedva mogla izlaziti iz kuće", rekla je pjevačica.

Foto: Doug Peters/press Association/pixsell

Agorafobija je strah i izbjegavanje mjesta ili situacija koje bi mogle izazvati paniku i osjećaj bespomoćnosti. Edwards je otkrila da se boji biti sama jer misli da bi mogla doživjeti panični napad bez ikoga tko bi joj pomogao.

"Razvila sam panični poremećaj. Bojala sam se da će se napadi ponoviti i da ću ostati sama i bespomoćna. Zato nikad nisam sama – uvijek sam s nekim", priznala je.

Pjevačica kaže da joj je tjeskoba postala još teža otkako je započela solo karijeru i postala majka. Otvoreno je govorila i o terapiji koja joj pomaže:

"Idem na terapiju i učim mehanizme suočavanja. Anksioznost me počela izjedati, ali pokušavam o tome govoriti jer me napadi panike čine uplašenom i izoliranom."

Podsjetimo, Perrie je 2021. godine postala majka dječaku Axelu kojeg ima sa zaručnikom, nogometašem Alexom Oxlade-Chamberlainom.

