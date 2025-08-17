DAŠAK TRADICIJE /

Ovo nismo očekivali! Toskana stala zbog Madonne: Ovako je kraljica popa proslavila svoj 67. rođendan

Foto: Miza/profimedia

Madonna je svoj rođendan proslavila na poseban način

17.8.2025.
16:41
Hot.hr
Miza/profimedia
Pop legenda Madonna proslavila je 67. rođendan u Toskani u Italiji, posjetivši stoljetni festival konjskih utrka.

Nakon kratkog zaustavljanja u Firenci, pjevačica je u subotu produžila u Sienu na festival Palio di Siena, srednjevjekovnu konjsku utrku između dviju gradskih četvrti.

Foto: Miza/profimedia

Madonna je utrku promatrala iz Palazzo Pannocchieschi d’Elci, raskošne palače s pogledom na Piazza del Campo. Prema pisanju medija, rođendanska zabava nastavila se u hotelu s pet zvjezdica u povijesnom središtu Siene.

Foto: Claudio Giovannini/profimedia

To nije prvi put da je Madonna proslavila rođendan u Italiji. Prošle je godine bila u Pompejima, drevnom gradu kod Napulja zatrpanom u erupciji Vezuva 79. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Meduza feat. Madonna: 'Like a Virgin'

MadonnaItalijaRođendan
Ovo nismo očekivali! Toskana stala zbog Madonne: Ovako je kraljica popa proslavila svoj 67. rođendan