Ovako danas izgleda Luka iz 'Braka na prvu': Obilježio važan datum

Luku Budaka gledatelji su upoznali u prvoj sezoni 'Braka na prvu' u kojoj je bio oženjen Nadijom Amić. Među njima je bilo kemije i osjećali su međusobnu privlačnost, no odlučili su da sve ostane na prijateljstvu.

Luka je aktivan na društvenim mrežama, a otkrio je u najnovijoj objavi da ima poseban razlog za slavlje.

"Mojoj najvećoj ljubavi, mom najboljem prijatelju, mojoj mački Mrmi sretan 9. rođendan. Da mi budeš sretna i zdrava kao i do sada jer trebam te još neko vrijeme. Pridružite mi se svi u čestitanju 9. rođendana mom leopardu Mrmi", napisao je uz preslatku fotografiju sa svojom ljubimicom.

Inače, Luka se od sudjelovanja u sociološkom eksperimentu malo promijenio. Pustio je dužu bradu, napravio još tetovaža i više se posvetio treniranju što se vidi po njegovom fizičkom izgledu.

