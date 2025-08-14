ZBUNIO SVE /

Oglasio se navodni novi partner Elle Dvornik, evo što je poručio

Foto: Instagram

Mnogi pretpostavljaju kako je zagrebački reper, Marin Hučić, u ljubavnoj vezi s influencericom

14.8.2025.
9:48
Lea Obelić
Instagram
Influencerica Ella Dvornik (34) već mjesecima na Instagramu izaziva znatiželju pratitelja objavljujući fotografije i priče s misterioznim muškarcem kojeg naziva “Meštar”. Iako njegov identitet uporno skriva, posljednjih tjedana u javnosti se počelo sve glasnije govoriti da je riječ o zagrebačkom reperu Marinu Hučiću, poznatijem kao Geralt iz Rivije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by gir10040 (@gir10040)

Sada se i sam Hučić oglasio na svom Instagram profilu. Objavio je fotografiju kojom je, navodno, otkrio svoj ljubavni status, a objava je odmah privukla pažnju jer su mnogi uvjereni da se odnosi upravo na glasine o njemu i Elli. Time je dodatno potaknuo nagađanja o njihovom odnosu, iako ni on ni Ella još uvijek nisu javno potvrdili vezu.

Foto: Instagram

U svojoj Instagram priči objavio je definiciju osobe koja je samac (single) te nema ljubavnog partnera. Nakon toga, objavio je još jednu priču u kojoj je napisao ''Toliko o tome. Živjeli.''.

Foto: Instagram

Geralt iz Rivije iza sebe ima više od deset objavljenih pjesama na YouTubeu, među kojima su “RAWno iz Rivije”, “Kune u magli” i “NAZGUL”.

Podsjetimo, Ella je iz braka s Britancem Charlesom Pearceom (47), s kojim je bila u vezi više od deset godina, dobila dvije kćeri: Balie Dee i Lumi Wren. Par se razišao prošle godine, a postupak razvoda još traje. Ročište zakazano za ožujak odgođeno je zbog bolesti te je pomaknuto na jesen, što je Ella ranije sama otkrila svojim pratiteljima.

Foto: Instagram

Ella DvornikCharles Pearce
