Od realityja i striptiza do kraljice repa: Pogledajte nevjerojatnu transformaciju drske cure s Bronxa

Rođena i odrasla u Bronxu kao Belcalis Marlenis Almánzar, ova glazbena ikona vuče snažne korijene iz dominikanske i trinidadske kulture. Mladost je provela u radničkoj četvrti New Yorka, suočavajući se sa svim izazovima koje donosi odrastanje u siromašnijem okruženju. Upravo su ta ulična škola i rano životno iskustvo izgradili njezinu prepoznatljivu drskost i borbeni duh koji će joj kasnije otvoriti vrata showbiza.

Prije nego što je pokorila svjetske glazbene ljestvice, javnost ju je upoznala kao zvijezdu društvenih mreža i reality programa "Love & Hip Hop", gdje je očarala publiku svojom brutalnom iskrenošću. Njezine rane dane obilježile su pripijene haljine jarkih boja, odvažni životinjski uzorci i pristupačni komadi koje je kombinirala s upečatljivim nakitom.

Njezinu transformaciju pogledajte u galeriji.