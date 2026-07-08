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Od realityja i striptiza do kraljice repa: Pogledajte nevjerojatnu transformaciju drske cure s Bronxa

Od realityja i striptiza do kraljice repa: Pogledajte nevjerojatnu transformaciju drske cure s Bronxa
Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Rođena i odrasla u Bronxu kao Belcalis Marlenis Almánzar, ova glazbena ikona vuče snažne korijene iz dominikanske i trinidadske kulture. Mladost je provela u radničkoj četvrti New Yorka, suočavajući se sa svim izazovima koje donosi odrastanje u siromašnijem okruženju. Upravo su ta ulična škola i rano životno iskustvo izgradili njezinu prepoznatljivu drskost i borbeni duh koji će joj kasnije otvoriti vrata showbiza.
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Rođena i odrasla u Bronxu kao Belcalis Marlenis Almánzar, ova glazbena ikona vuče snažne korijene iz dominikanske i trinidadske kulture. Mladost je provela u radničkoj četvrti New Yorka, suočavajući se sa svim izazovima koje donosi odrastanje u siromašnijem okruženju. Upravo su ta ulična škola i rano životno iskustvo izgradili njezinu prepoznatljivu drskost i borbeni duh koji će joj kasnije otvoriti vrata showbiza.

Prije nego što je pokorila svjetske glazbene ljestvice, javnost ju je upoznala kao zvijezdu društvenih mreža i reality programa "Love & Hip Hop", gdje je očarala publiku svojom brutalnom iskrenošću. Njezine rane dane obilježile su pripijene haljine jarkih boja, odvažni životinjski uzorci i pristupačni komadi koje je kombinirala s upečatljivim nakitom.

Njezinu transformaciju pogledajte u galeriji. 

 

8.7.2026.
20:46
Hot.hr
Denis Guignebourg/Bestimage/Profimedia
Cardi B TransformacijaPromjena
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