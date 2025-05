O Dunji iz Smogovaca sanjali su brojni dječaci tog vremena: Evo gdje je danas

U privatnom životu Višnja Babić živi gotovo filmsku ljubavnu priču. Udana je za književnika i scenarista Hrvoja Hitreca – upravo on je autor “Smogovaca”, serije koja je povezala tisuće gledatelja, ali i njih dvoje. Par se upoznao još u vrijeme nastanka serije, a njihova veza prerasla je u brak koji traje više od trideset godina. Višnja u intervjuima ističe kako njihov odnos nikad nije bio konvencionalan, ali je bio ispunjen razumijevanjem, potporom i ljubavlju. Hitrec je bio stariji od nje i u početku je, kaže, djelovao "pomalo čudno i povučeno", no upravo ju je to dodatno zaintrigiralo.