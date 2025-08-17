Nikolina iz ‘Života na vagi’ pokazala dečka: Velika mi je podrška u borbi s kilogramima'

NE KRIJE SREĆU /

Nikolina iz osme sezone "Života na vagi" pokazala je dečka Asmira, a par je nedavno proslavio i dvije godine veze

Zagrepčanka Nikolina Radušić, pobjednica među nefinalistima osme sezone „Života na vagi“, na Instagramu je podijelila fotografije sa svojim dečkom Asmirom.

Par je uživao u adrenalinskom parku, a na slikama nasmijano pozira. „Malo uživanja s Asmirom“, napisala je. Nedavno su proslavili drugu godišnjicu veze. „Neka nam je sretna i još puno njih“, poručila je tada Nikolina.

Jednom prilikom je za RTL.hr otkrila koliko joj Asmir znači: „Zajedno smo već duže vrijeme. On je moja velika podrška, razumije me u svemu i uvijek je uz mene.“ Dodala je da joj pomaže i u fizičkim aktivnostima: „Ide sa mnom u šetnju, brzo hodamo jer zna da je to meni važno. Ponekad se smijemo jer on voli puno pričati, a ja sam tiha kada hodam – to mi je kao trening.“

Bivša kandidatkinja popularnog showa je ispričala i kako su se upoznali: „Sasvim slučajno, preko društvene mreže. Najprije smo se mjesecima dopisivali, a onda odlučili upoznati. Od tada smo zajedno i sretni.“ Govoreći o svojoj transformaciji, Nikolina je naglasila da je Asmir uvijek bio uz nju: „Nije imao ništa protiv moje debljine, ali je znao da meni to smeta. Podržavao me u svemu, posebno u borbi s kilogramima.“

Novu sezonu „Života na vagi" pratite ove jeseni na RTL-u i platformi Voyo!

