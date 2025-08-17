RTL-ova voditeljica ‘Života na vagi’ zablistala u Makarskoj: Pratitelji joj komentirali cijenu haljine

Nova sezona emisije "Život na vagi" uskoro kreće na RTL-u, a njezina dugogodišnja voditeljica Marijana Batinić (44) već sada privlači pažnju besprijekornim ljetnim modnim izdanjima.

Marijana je zablistala u jednostavnoj, ali vrlo elegantnoj bijeloj haljini iz H&M-a koju je kupila za 50 eura. Iako je riječ o pristupačnom high street komadu, haljina je izgledala luksuzno zahvaljujući ženstvenim detaljima poput čvora i proreza koji otkriva noge.

Poseban naglasak stavila je na torbicu domaćeg brenda A’marie, čime je još jednom pokazala da voli podržavati hrvatske dizajnere. Topla nijansa torbe savršeno se uklopila u njezin monokromatski look, a sve je zaokružila klasičnim sandalama na petu – komadom koji nikad ne izlazi iz mode.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatičan trailer za novu sezonu 'Života na vagi': 'To je borba koju mnogi vode tiho'