Na vidjelo izašli novi detalji o bivšem mužu Kelly Clarkson: Posljednjih godina imao je novu partnericu

Brandon Blackstock, bivši suprug američke pjevačice Kelly Clarkson (43), u trenutku smrti imao je novu partnericu Brittney Marie Jones – otkriva nekrolog objavljen u utorak, prenosi Daily Mail.

Blackstock, koji je preminuo 7. kolovoza u dobi od 48 godina nakon višegodišnje borbe s melanomom, s Clarkson je bio u braku od 2013. do 2020. godine. Zajedno su dobili dvoje djece: kćer River (11) i sina Remingtona (9). Prema objavljenim podacima, u posljednjim godinama života preselio se u Montanu, gdje je s Jones započeo novi život.

Nekrolog opisuje kako je, nakon dva desetljeća u glazbenoj industriji, Blackstock odlučio vratiti se svojim korijenima i posvetiti se laganijem načinu života. U Butteu je pronašao imanje te s Jones radio na izgradnji tvrtki, uključujući Headwaters Livestock Auction i rodeo manifestaciju The Valley View Rodeo u Bozemanu, koju je smatrao svojom ostavštinom.

Zanimljivo je da su dokumenti o njihovom poslovanju iz prosinca 2024. Jones opisali kao Clarksoninu bivšu asistenticu. Njezin raniji LinkedIn profil pokazuje da je radila i za pjevačicu i za Blackstocka dok je on bio njezin menadžer.

Jones je prije toga bila u braku s Gregom Gooseom LaPointom, a sudeći prema fotografijama s Facebooka, vjenčali su se u rujnu 2021. godine. Nije poznato kada i kako je došlo do njihova razlaza.

Ovi detalji izlaze na vidjelo svega nekoliko sati nakon što se o Blackstockovoj smrti oglasila njegova prva supruga, Melissa Ashworth. U objavi na društvenim mrežama prisjetila se njihova braka iz 1999. godine i zajedničke djece: sina Setha (18) i kćeri Savanne (23).

