U 48. godini preminuo bivši muž Kelly Clarkson: Obitelj moli za privatnost

Brandon Blackstock, menadžer talenata i bivši suprug pjevačice Kelly Clarkson (43), preminuo je u 48. godini nakon više od tri godine borbe s karcinomom. Obitelj je vijest potvrdila za časopis People, navodeći da je Brandon preminuo mirno, okružen najbližima, uz molbu za poštivanje privatnosti.

S Kelly Clarkson bio je u braku od 2013. do 2020. godine, a zajedno su dobili dvoje djece – kćer River Rose (11) i sina Remingtona Alexandera (9). Pjevačica je ranije ove godine objavila da zbog ozbiljne zdravstvene situacije u obitelji privremeno odgađa nastupe kako bi se mogla posvetiti djeci.

Blackstock je iz prvog braka imao još dvoje djece – kćer Savannah i sina Setha. Godine 2022. postao je i djed, kada je Savannah rodila sina Lakea. Posljednji put pojavio se u javnosti u ožujku 2024., tijekom obiteljskog izlaska na Rodeo u Houstonu s djecom, bratom Shelbyjem i bivšom pomajkom Rebom McEntire.

Bio je sin glazbenog menadžera Narvela Blackstocka, a jedno vrijeme i menadžer Kelly Clarkson te Blakea Sheltona. Njegova ljubavna priča s Clarkson bila je inspiracija za njezinu pjesmu Piece by Piece, u kojoj pjeva o emocionalnoj sigurnosti koju je tada pronašla uz njega.

Nakon razvoda 2020., koji je službeno zaključen 2022., Clarkson je istaknula da odluka nije bila ishitrena.

