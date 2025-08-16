Nećete vjerovati kako Danijela Martinović provodi ljeto: Hotel s tisuću zvjezdica?

Poznata pjevačica Danijela Martinović (54) ovo ljeto očito je odlučila provesti daleko od glamura i gužve. Na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija iz osamljene uvale, gdje je – umjesto luksuznog hotela – podigla šator i uživala u jednostavnosti.

Na slikama se vidi kako Danijela nosi veliki ljetni šešir i ručno rađenu torbicu hrvatskog brenda, dok mirno odmara u prirodi. Fanove je posebno oduševila poruka kojom je opisala svoj odmor: „Ovo je moj hotel s tisuću zvjezdica“.

U komentarima se odmah razvila rasprava gdje bi pjevačica mogla biti. Jedni nagađaju da se radi o Pagu ili Novalji, dok drugi tvrde da se prepoznaje pogled s otoka Prvića prema otoku Sv. Grguru.

Gdje god da se nalazi, jedno je sigurno – Danijela zna uživati u trenutku i pokazati kako ljepota ljeta ne mora značiti luksuz.

Foto: Instagram

