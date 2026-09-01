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PALMA LAKSHAMI I SALMAN TUSHDIE /

Nazvao je 'lošom investicijom', ona mu uzvratila memoarima: Njihova burna priča i danas šokira

Nazvao je 'lošom investicijom', ona mu uzvratila memoarima: Njihova burna priča i danas šokira
Foto: Darla Khazei/Pacific coast news/Profimedia
Životni put Padme Parvati Lakshmi, rođene 1970. u indijskom Chennaiju, od samog je početka bio obilježen selidbama i prevratima. Nakon razvoda roditelja, s majkom se preselila u Sjedinjene Države, odrastajući između New Yorka i Los Angelesa, ali svake godine vraćajući se u Indiju. Prijelomni trenutak dogodio se u njezinoj četrnaestoj godini. Teška prometna nesreća slomila joj je zdjelicu i smrskala desnu nadlakticu, ostavivši trajni ožiljak dug gotovo osamnaest centimetara. U početku izvor nesigurnosti, ožiljak je tijekom njezine manekenske karijere postao prepoznatljiv detalj, simbol otpornosti. "Ožiljak je postao moj brend", izjavila je jednom.
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Padma Lakshmi, žena čije ime asocira na egzotičnu ljepotu, kulinarsku strast i televizijski uspjeh, godinama je gradila karijeru koja nadilazi jednostavne definicije. No, ispod blještave površine modela, autorice i voditeljice emisije "Top Chef", krije se priča o borbi, boli i jednom od najintrigantnijih i najburnijih brakova u svijetu slavnih - onom s književnim velikanom Salmanom Rushdiejem. Njihova veza, koja je započela kao bajka o ljepoti i intelektu, završila je javnim ratom memoarima, otkrivajući duboke ožiljke koje slava, ambicija i teška bolest mogu ostaviti.

Priču o televizijskoj voditeljici, producentici i autorici Padmi Lakshmi koja danas slavi 56. rođendan saznajte u galeriji

1.9.2026.
6:07
Hot.hr
MARCEL ANTONISSE/AFP/Profimedia
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