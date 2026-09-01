Nazvao je 'lošom investicijom', ona mu uzvratila memoarima: Njihova burna priča i danas šokira

Padma Lakshmi, žena čije ime asocira na egzotičnu ljepotu, kulinarsku strast i televizijski uspjeh, godinama je gradila karijeru koja nadilazi jednostavne definicije. No, ispod blještave površine modela, autorice i voditeljice emisije "Top Chef", krije se priča o borbi, boli i jednom od najintrigantnijih i najburnijih brakova u svijetu slavnih - onom s književnim velikanom Salmanom Rushdiejem. Njihova veza, koja je započela kao bajka o ljepoti i intelektu, završila je javnim ratom memoarima, otkrivajući duboke ožiljke koje slava, ambicija i teška bolest mogu ostaviti.

Priču o televizijskoj voditeljici, producentici i autorici Padmi Lakshmi koja danas slavi 56. rođendan saznajte u galeriji