Prvi put otkad je u kolovozu u Sjedinjenim Državama napadnut nožem, britanski pisac Salman Rushdie rekao je u ponedjeljak da mu je jako teško pisati i da pati od posttraumatskog stresnog poremećaja.

Pisac indijskog podrijetla koji živi u New Yorku i ima američko državljanstvo, dao je intervju za časopis američkih kulturnih elita The New Yorker, dan uoči izlaska njegova najnovijeg romana u SAD-u "Grad pobjede", "epskoj priči o ženi" iz 14. st. koja će podići grad i koja prkosi patrijarhalnom svijetu kako bi vladala gradom.

Ovaj roman koji je dovršio prije napada nožem 12. kolovoza 2022. na sjeveru SAD-a, u kojemu je teško ozlijeđen, predstavljen je kao prijevod povijesne epopeje o Pampi Kampani, sirotici s magičnim moćima koja će izgraditi grad Bisnagu, što znači Grad pobjede.

No, rekao je u povjerenju 75-godišnji pisac koji od 1989. živi pod prijetnjom fatve što ju je protiv njega izdao Iran, "bilo mi je veoma, veoma teško pisati; sjednem za stol, ali se ništa ne događa; pišem, ali to je mješavina ispraznosti i gluposti, stvari koje napišem sutradan obrišem".

"Još se nisam oporavio", rekao je Rushdie novinaru New Yorkera i piscu Davidu Remnicku. "PTSP postoji, znate", dodao je autor, misleći na posttraumatski stresni poremećaj.

Bez predstavljanja romana

Pisac neće održati predstavljanje ovog svog 15. romana koji u utorak izlazi u SAD-u a u četvrtak u Velikoj Britaniji, rekao je prošlog tjedna za The Guardian njegov agent Andrew Wyilie, premda "njegov oporavak napreduje" nakon napada u kojemu je zamalo izgubio život.

Mladi Amerikanac libanonskog podrijetla za kojeg se sumnja da je simpatizer šijitskog Irana, napao ga je nožem dok se autor "Sotonskih stihova" spremao da održi govor na skupu u Chautauqui, slikovitom gradiću u državi New Yorku, blizu Eriea, jednog od pet Velikih jezera Sjeverne Amerike.

Rushdie koji je društveni život nastavio u New Yorku, nakon napada ne vidi na jedno oko i ne može pomicati ruku, rekao je jesenas Wyilie. Autor nije davao izjave za javnost od ljetos, osim nekoliko objava na Twitteru radi promocije svog romana.

"Bio sam i bolje, ali s obzirom na sve što se dogodilo, nisam tako loše", rekao je na kraju, dodajući da "napadača drži odgovornim" za svoje zdravstveno stanje.