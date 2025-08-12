Nakon potresnih scena iz bolnice, Jessie J priznala: 'Briznula sam u plač kada sam vidjela...'

Pjevačica Jessie J (37) na Instagramu je podijelila emotivan trenutak u kojem je zaplakala zbog ožiljaka nakon operacije raka dojke. U lipnju je imala operaciju, a u razgovoru za časopis The Sunday Times otkrila je koliko ju je to pogodilo.

Liječnici su joj rekli da, srećom, neće trebati kemoterapiju ni zračenje jer je rak otkriven na vrijeme. No, zbog veličine kvržice, morala je proći potpunu mastektomiju umjesto manje operacije. „Sinoć mi je mama masirala grudi jer ne mogu dodirivati ožiljke. Počela sam plakati i rekla: ‘Ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo.’ Mama mi je odgovorila: ‘Voljela bih da sam to ja’, pa smo obje plakale. Sretna sam što nije ona“, ispričala je Jessie.

Dodala je da je čeka još jedna operacija kako bi se izjednačio izgled obje dojke, ali unatoč svemu, ne odustaje od glazbe. Njezina nova pjesma Believe In Magic izlazi 29. kolovoza.

Ova pjevačica je i ranije je imala ozbiljne zdravstvene probleme. S osam godina dijagnosticiran joj je poremećaj rada srca i imala je moždani udar. Liječnici su joj čak govorili da neće moći imati djecu, no 2023. rodila je sina Skya. Prije toga, 2021., doživjela je spontani pobačaj.

