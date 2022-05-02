Na vjenčanju Iris i Marka Livaje show je ukrala Ana Gruica Uglešić svojim isklesanim tijelom: Pogledajte tko je sve pozvan na veliku feštu

Vjenčanje Marka Livaje i Iris Rajčić privuklo je mnoge poznate face, među njima bili su Doris Dragović, ali i Ana Gruica Uglešić koja je privukla poglede u atraktivnoj dugoj haljini s prorezom na trbuhu. Atraktivna Ana pokazala je svoje isklesane trbušnjake, a bila je u društvu supruga Borana i sina Marata Ivana kojeg je dobila u braku s Hrvojem Šalkovićem. U galeriji pogledajte tko je sve bio na ceremoniji vjenčanja u crkvi svetog Frana u Splitu...