Miloš iz Gospodina Savršenog pokazao isklesano tijelo i top formu: Odmara u 'hrvatskom Monacu'

Miloš Mićović (37), poznat iz RTL-ovog reality showa ''Gospodin Savršeni'', trenutačno uživa na zasluženom odmoru na Jadranu. Nakon što je posjetio nekoliko hrvatskih destinacija, trenutačno boravi u Opatiji, gdje je podijelio i fotografije s balkona – bez majice, u opuštenom izdanju i s pogledom koji oduzima dah.

"Život brzo prolazi, zato ponekad treba usporiti vrijeme i misli", poručio je u opisu jedne od objava na Instagramu.

"Zračiš pozitivom", "Odlično ti stoji sunce", i "Zasjenio si sve oko sebe", neki su od komentara oduševljenih pratitelja.

Ljetni odmor provodi u društvu brata Marka Mićovića, koji mu je bio velika podrška i tijekom samog showa. Prije Opatije, Miloš je posjetio brojne destinacije na Jadranu – Makarsku, Split, Pulu, Vir, Rijeku, Hvar i Brač.

