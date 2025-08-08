KAO GRČKI BOG /

Miloš iz Gospodina Savršenog pokazao isklesano tijelo i top formu: Odmara u 'hrvatskom Monacu'

Foto: Instagram

'Život brzo prolazi, zato ponekad treba usporiti vrijeme i misli'

8.8.2025.
12:57
Lea Obelić
Instagram
Miloš Mićović (37), poznat iz RTL-ovog reality showa ''Gospodin Savršeni'', trenutačno uživa na zasluženom odmoru na Jadranu. Nakon što je posjetio nekoliko hrvatskih destinacija, trenutačno boravi u Opatiji, gdje je podijelio i fotografije s balkona – bez majice, u opuštenom izdanju i s pogledom koji oduzima dah.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Milos Micovic (@mr.micovic)

"Život brzo prolazi, zato ponekad treba usporiti vrijeme i misli", poručio je u opisu jedne od objava na Instagramu. 

"Zračiš pozitivom", "Odlično ti stoji sunce", i "Zasjenio si sve oko sebe", neki su od komentara oduševljenih pratitelja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Milos Micovic (@mr.micovic)

Ljetni odmor provodi u društvu brata Marka Mićovića, koji mu je bio velika podrška i tijekom samog showa. Prije Opatije, Miloš je posjetio brojne destinacije na Jadranu – Makarsku, Split, Pulu, Vir, Rijeku, Hvar i Brač.

Gospodin SavršeniMiloš Mićović
