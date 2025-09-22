Mia iz 'Gospodina savršenog' o borbi s najčešćim greškama i mitovima o mršavljenju

Mia Miškulin, influencerica, fitness trenerica i bivša kandidatkinja showa Gospodin Savršeni i Večera za 5 otkrila je kako se cijeli život bavi sportom, a danas kroz rad s klijentima promovira zdravu prehranu, dosljednost i realan pristup treningu. U intervjuu govori o najčešćim zabludama u fitnessu, vlastitim navikama i iskustvu iz realityja.

Kako ste se počeli baviti fitnessom i što vas je najviše motiviralo?

Jednostavno volim sport, cijeli život sam u sportu, trenirala sam ples, hip hop, odbojku - dakle, sportski sam tip. Jednostavno sam vidjela benefite koje daje teretana i samo sam nastavila i zavoljela to.

Koja su najčešća netočna uvjerenja vaših klijenata s kojima se borite?

Evo, prvo mi pada na pamet da jedu samo jednom dnevno - doslovno jednom dnevno pojedu neki obrok i onda se čude kako ne mršave. A u međuvremenu stalno nešto čapaju - kockice čokolade, malo čipsa, pa ovo-ono, i onda kao - kako ne ide dolje? Još je jedna česta zabluda da će potpuno izbacivanje ugljikohidrata riješiti problem, a zapravo ih tijelo treba - samo su bitni količina i izbor. Također, puno ljudi misli da se mršavi samo kardiom, a zaboravljaju da su utezi i izgradnja mišića ključni za dugoročne rezultate.

Koje su neke od navika zbog kojih se ljudi debljaju a da toga nisu ni svjesni?

Šećer - ljudi uopće nisu svjesni koliko ga unose. Dat ću banalan primjer: neka namirnica može imati dvostruko više kalorija od iste te namirnice u light verziji. Zašto ćeš pojesti, recimo, punomasni jogurt ako možeš uzeti light verziju s puno manje kalorija? Pa gazirana pića, umaci i dressinzi (majoneza, kečap), alkohol - pogotovo pivo i kokteli, te nesvjesno grickanje dok gledaš seriju. Sve to se nakupi, a ljudi toga nisu svjesni.

Koji vam je bio najveći izazov u vašoj fitness karijeri i kako ste ga prevladali?

Najteži je izazov meni, kao i svima, zapravo - početi. Započeti nešto, krenuti i onda ustrajati u tome. Jer uvijek postoje razni događaji u životu; rođendani, slavlja, obaveze, koji te sputavaju i lako te izbace iz ritma. Ali najbitnije je da nastaviš, da ostaneš na svom putu i ne odustaneš, bez obzira na sve.

Kako se nosite s trenucima kada osjećate pad motivacije ili umor?

U posljednje četiri godine jedino vrijeme kad nisam išla u teretanu - bilo je kad sam bila u showu! I to mi je baš bilo užasno. Zato je meni možda bilo i toliko teže od ostalih cura (barem sam takav dojam dobila) jer sam baš disciplinirana. Da padaju sjekire, moram odraditi trening. Treniram četiri puta tjedno, i to ništa ne može poremetiti. Čak i kad sam na putovanju, odradim trening. To je meni doslovno dio osobne higijene, kao kad se ujutro probudim i perem zube.

Koje su male promjene u dnevnim rutinama koje najviše pomažu kod dugoročnih rezultata?

Šetnja svaki dan - i kad kažem svaki dan, onda mislim baš svih sedam dana u tjednu, ne samo povremeno. Obožavam šetnju, a ljudi nisu ni svjesni benefita koje pruža. Zatim piti dovoljno vode. Neki ljudi zadržavaju vodu upravo zato što je ne piju dovoljno. Također izbaciti gazirana pića i sokove. Uz to, iznimno je važan redoviti san, sedam do osam sati. San utječe na hormone, regeneraciju tijela i rezultate u treningu. Mislim da je za početak to dovoljno.

Kako je sudjelovanje u 'Gospodinu Savršenom' utjecalo na Vaš pogled na ljubav i veze?

I dalje sam slobodna. Nema sad više ili manje javljanja. Ako bih nešto izdvojila, možda da me se dečki malo boje jer misle da će sve biti pod okriljem javnosti.

Koju ste najvažniju lekciju o životu ili ljubavi naučili kroz svoje sudjelovanje u showu?

Da samo ostanem svoja i da furam svoje. Svidjela sam se nekome ili ne - uvijek će biti ljudi kojima se ne sviđaš i onih kojima se sviđaš. Bitno je da ostaneš svoj i da se ne ulizuješ ili pretvaraš.

Čujete li se s nekom od natjecateljica, u kakvom ste odnosu s ostalima?

Ne, ne čujem se ni s kim posebno. Sa svima sam u korektnim odnosima, pratimo se na Instagramu, i to je to.

POGLEDAJTE VIDEO: Za dlaku izbjegao sigurnu smrt: Šokantna snimka s benzinske obišla svijet