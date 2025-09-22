Glazbenik otkrio nove informacije o zdravstvenom stanju Halida Bešlića: 'Zna da je situacija ozbiljna'

Pjevač Halid Bešlić (71) trenutačno se nalazi na odjelu onkologije, a njegov prijatelj i kolega Osman Hadžić otkrio je za srpske medije kako se legendarni glazbenik nosi s bolešću. Glazbenik je Halida posjetio prije nekoliko dana i ispričao kakvo je njegovo trenutačno zdravstveno stanje, javlja Telegraf.

''Prije dva dana bio sam kod njega, proveli smo zajedno oko dva, tri sata. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno se po njegovom govoru i ponašanju ne bi reklo da je bolestan. Jako je dobar, mentalno je jak. Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali se dobro nosi s tim'', rekao je Osman za Telegraf.

Kako je istaknuo, liječnici su Bešliću naredili da narednih mjesec dana ne radi, kako bi imali jasniju sliku o bolesti i prognozama.

''On mi je rekao da i za Novu godinu, što ima dogovoreno u Sarajevu, do kraja mjeseca mora znati sve o svom stanju. Jedino smo o tome pričali. On ne izgleda kao da je bolestan', apsolutno je isti kao i prije ove situacije. Da ga čovjek sretne na ulici, ne bi pomislio da je bolestan''. naglasio je glazbenik.

Prema njegovim riječima, Bešlić je optimističan i vjeruje da će pobijediti bolest.

''Halid kaže: “Ma ja to pobjeđujem sto posto!” i mi se tome nadamo'', rekao je Osman za kraj.

