Janko Popović Volarić otkrio spol djeteta: 'Velika želja ispunjena'

Janko Popović Volarić (45) i njegova supruga, kantautorica Lovorka Sršen, uskoro će postati roditelji, a glumac je sada otkrio detalje.

''Moj sin sad će imati 28 godina tako da će razlika biti prilična. Presretan sam, netko tko je tako krenuo intenizvno život kao ja, bojao sam se da se neće dogoditi to drugo dijete, a nekako sam ga htio. Strašno se veselim, nadam se da će moja leđa i moji živci to izdržati'', rekao je u emisiji 'Homo sapiens' Hrvatskog radija.

Otkrio je i spol djeteta. ''Sad će dobiti mlađu sestru, tako da je velika želja ispunjena. Nije da bih odbacio sina, ali ovo je bilo... Svaki utrazvuk plačem'', rekao je.

Foto: Danijel Berkovic/pixsell

Podsjećamo, kantautorica Lovorka Sršen i Janko Popović Volarić vjenčali su se u rujnu prošle godine, a sudbonosno 'da' proslavili su u kavani Palainovka na zagrebačkom Gornjem gradu. U posljednjih nekoliko godina, Janko i Lovorka rijetko kada se zajedno pojavljuju na eventima.

Kada je riječ o poslovima, Janko radim punom parom. Na platformi Voyo dostupna je i prva sezona 'Tajkuna', tijekom koje je zagrebačkog tajkuna Gorana Dora utjelovio Janko Popović Volarić. Lik je gradio prateći stereotipnog tajkuna - bahatog, samozadovoljnog, vještog u igri nadmudrivanja s protivnikom sa suprotne strane stola.

