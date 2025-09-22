PROTIV NEPRAVDE /

Marko Bošnjak neke šokirao objavom: Pozvao na bojkot Dore zbog Izraela

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Oglasio se pobjednik Dore 2025.

22.9.2025.
15:32
Hot.hr
Goran Kovacic/pixsell
Marko Bošnjak (21), prošlogodišnji pobjednik Dore, objavio je snažan poziv na bojkot Dore 2026. zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu. Na svom Instagram profilu istaknuo je kako Eurovizija treba biti platforma za jedinstvo, kreativnost i mir, te da sudjelovanje zemlje koja je, prema njegovim riječima, uključena u genocid i kršenje međunarodnog prava, proturječi tim vrijednostima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marko Bosnjak (@markobosnjaak)

Pozvao HRT na preispitivanje odluke

Bošnjak je pozvao Hrvatsku radioteleviziju i nadležne institucije da ponovno razmotre odluku o sudjelovanju Hrvatske na natjecanju ako Izrael bude među sudionicima. Dodao je kako su neke države poput Slovenije, Irske, Nizozemske, Islanda i Španjolske već najavile bojkot Eurosonga u znak solidarnosti.

„Eurovizija ne smije normalizirati opresiju. Hrvatska, zemlja koja zna što je rat, ima priliku stati na stranu pravde. Šutnja ne pomaže nikome“, poručio je Bošnjak.

Također, na Instagram story je objavio kako potiče hrvatske organizacije potpore Palestini da organiziraju peticiju protiv sudjelovanja Hrvatske na Euroviziji bude li Izraelu dozvoljeno sudjelovanje, te da će on učiniti sve kako bi ju podržao. 

Podsjetimo, prošle godine tijekom Dore natjecatelji nisu smjeli iznositi političke stavove zbog ugovornih obveza, no Bošnjak sada koristi priliku da javno izrazi svoj stav. Prijave za Doru 2026. već su otvorene, a pitanje sudjelovanja Hrvatske u ovom trenutku izaziva velike kontroverze.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

 

Marko BošnjakDoraEurosongEurovizijaBojkot
