Marko Bošnjak po prvi put pokazao svog tajanstvenog partnera: Objava s Jadrana sve ostavila bez riječi
Njegova objava izazvala je brojne reakcije obožavatelja
Hrvatski predstavnik na Eurosongu 2025., Marko Bošnjak (21), prvi je put javno podijelio fotografije sa svojim partnerom. Zajedno su uživali na jahti na Jadranu, a Marko je romantični trenutak objavio i na Instagramu.
Marko je već dvije godine u vezi s muškarcem iz Španjolske, no njegov identitet još uvijek skriva. U intervjuu za Story otkrio je da se nisu htjeli upuštati u vezu na daljinu, pa se partner preselio u Hrvatsku i sada žive zajedno u Zagrebu. „Od početka mi je bilo važno da budemo jedno drugome blizu. Uskoro se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali idemo zajedno“, rekao je Marko. Prisjetio se i kako su se upoznali – partner je došao u Zagreb posjetiti zajedničkog prijatelja, a odmah ga je privukla njegova smirenost i toplina.
Marko od početka otvoreno govori o svojoj seksualnoj orijentaciji i prvi je hrvatski pjevač koji je javno priznao da je gay. Zbog toga je često meta napada na društvenim mrežama, ali on ostaje pozitivan. „Postao sam prvi otvoreno gay pjevač u Hrvatskoj, iako to mnogi ne razumiju koliko je rijetko na Balkanu. Završio sam 29. na Eurosongu, ali tek sam počeo. Zahvalan sam svima na podršci“, poručio je Marko.
