Marko Bošnjak po prvi put pokazao svog tajanstvenog partnera: Objava s Jadrana sve ostavila bez riječi

Hrvatski predstavnik na Eurosongu 2025., Marko Bošnjak (21), prvi je put javno podijelio fotografije sa svojim partnerom. Zajedno su uživali na jahti na Jadranu, a Marko je romantični trenutak objavio i na Instagramu.

Marko je već dvije godine u vezi s muškarcem iz Španjolske, no njegov identitet još uvijek skriva. U intervjuu za Story otkrio je da se nisu htjeli upuštati u vezu na daljinu, pa se partner preselio u Hrvatsku i sada žive zajedno u Zagrebu. „Od početka mi je bilo važno da budemo jedno drugome blizu. Uskoro se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali idemo zajedno“, rekao je Marko. Prisjetio se i kako su se upoznali – partner je došao u Zagreb posjetiti zajedničkog prijatelja, a odmah ga je privukla njegova smirenost i toplina.

Foto: Instagram

Marko od početka otvoreno govori o svojoj seksualnoj orijentaciji i prvi je hrvatski pjevač koji je javno priznao da je gay. Zbog toga je često meta napada na društvenim mrežama, ali on ostaje pozitivan. „Postao sam prvi otvoreno gay pjevač u Hrvatskoj, iako to mnogi ne razumiju koliko je rijetko na Balkanu. Završio sam 29. na Eurosongu, ali tek sam počeo. Zahvalan sam svima na podršci“, poručio je Marko.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Marko Bošnjak nije prošao, zašto Talijani ljute Estonce, i zašto su svi ludi za Šveđanima?