Marko Bošnjak otkrio detalje o partneru, uskoro sele iz Hrvatske: 'Ima tu smirenost...'
Poznati je pjevač otkrio da je sa sadašnjim dečkom dosad živio u Zagrebu
Mladi glazbenik Marko Bošnjak (21), mnogima poznat kao hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu, javno je progovorio o svom ljubavnom statusu. Naime, poznati je pjevač za Story otkrio da je već dvije godine u vezi sa Španjolcem, a uskoro se planiraju preseliti izvan Hrvatske.
"Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku, i od tada živimo zajedno u Zagrebu. Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno", objasnio je Marko, dodavši da je svog sadašnjeg partnera, čiji identitet ne želi otkriti, upoznao u Zagrebu. Već tijekom njihova prva susreta osjetio je "nešto jako dobro u njemu".
"Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla", dodao je.
"Uz njega učim biti odgovorniji prema sebi. Osim njega, važni su mi i neki bliski prijatelji te jedan dio obitelji. Ne treba ih biti puno, važno mi je da odnosi budu iskreni i mirni", objasnio je Marko.
Romantično putovanje Jadranom
Skladan par ovo je ljeto proveo na brodu, istražujući hrvatske otoke i nacionalne parkove, što im se posebno svidjelo.
"Bilo je to jako opušteno, ali i zanimljivo iskustvo koje nam je donijelo neke važne uvide o nama samima. Kad provodiš dane u prirodi, izvan svega poznatog, upoznaš drugu stranu osobe, ali i sebe"m otkrio je mladi glazbenik.
Podsjetimo, Marko je prvi hrvatski predstavnik koji je otvoreno priznao da je homosekusalac, zbog čega se našao na meti kritika.
"Ja sam ponosan na to što jesam. Mislim da je jako puno ljudi u Hrvatskoj i dalje primitivno i imaju uska shvaćanja svijeta. Ne zamjeram im i mislim da se opet trebaju referirati na tu kršćansku ljubav koju promoviraju i protiv koje se bore. Dosta su kontradiktorni, cijela ta hajka je puna paradoksa. Postalo mi je zabavno u svemu tome", osvrnuo se ranije u RTL Direktu na komentare vezane uz njegovu seksualnu orijentaciju.
POGLEDAJTE VIDEO: Pobjednik Dore otvoreno o seksualnosti, Eurosongu i svećenicima