DVIJE GODINE U VEZI /

Marko Bošnjak otkrio detalje o partneru, uskoro sele iz Hrvatske: 'Ima tu smirenost...'

Marko Bošnjak otkrio detalje o partneru, uskoro sele iz Hrvatske: 'Ima tu smirenost...'
Foto: Instagram

Poznati je pjevač otkrio da je sa sadašnjim dečkom dosad živio u Zagrebu

9.8.2025.
16:48
Hot.hr
Instagram
Mladi glazbenik Marko Bošnjak (21), mnogima poznat kao hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu, javno je progovorio o svom ljubavnom statusu. Naime, poznati je pjevač za Story otkrio da je već dvije godine u vezi sa Španjolcem, a uskoro se planiraju preseliti izvan Hrvatske.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marko Bosnjak (@markobosnjaak)

 

 

'Uskoro kreće nova faza' 

"Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku, i od tada živimo zajedno u Zagrebu. Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno", objasnio je Marko, dodavši da je svog sadašnjeg partnera, čiji identitet ne želi otkriti, upoznao u Zagrebu. Već tijekom njihova prva susreta osjetio je "nešto jako dobro u njemu".

"Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla", dodao je. 

"Uz njega učim biti odgovorniji prema sebi. Osim njega, važni su mi i neki bliski prijatelji te jedan dio obitelji. Ne treba ih biti puno, važno mi je da odnosi budu iskreni i mirni", objasnio je Marko. 

Romantično putovanje Jadranom

Skladan par ovo je ljeto proveo na brodu, istražujući hrvatske otoke i nacionalne parkove, što im se posebno svidjelo. 

"Bilo je to jako opušteno, ali i zanimljivo iskustvo koje nam je donijelo neke važne uvide o nama samima. Kad provodiš dane u prirodi, izvan svega poznatog, upoznaš drugu stranu osobe, ali i sebe"m otkrio je mladi glazbenik. 

Podsjetimo, Marko je prvi hrvatski predstavnik koji je otvoreno priznao da je homosekusalac, zbog čega se našao na meti kritika. 

Foto:

"Ja sam ponosan na to što jesam. Mislim da je jako puno ljudi u Hrvatskoj i dalje primitivno i imaju uska shvaćanja svijeta. Ne zamjeram im i mislim da se opet trebaju referirati na tu kršćansku ljubav koju promoviraju i protiv koje se bore. Dosta su kontradiktorni, cijela ta hajka je puna paradoksa. Postalo mi je zabavno u svemu tome", osvrnuo se ranije u RTL Direktu na komentare vezane uz njegovu seksualnu orijentaciju. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pobjednik Dore otvoreno o seksualnosti, Eurosongu i svećenicima

Marko BošnjakEurosongPartner
