Ruben Van Gucht bio je na koncertu: Je li se ponovila Coldplay situacija?

Foto: Profimedia

'Kelly gledaj zvijezde'

9.8.2025.
14:54
Lea Obelić
Profimedia
Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (38), suprug hrvatske bivše atletičarke Blanke Vlašić (41) na svom je Instagram profilu podijelio dvije snimke s koncerta koje su izazvale znatiželju njegovih pratitelja.

Foto: Instagram

Na prvoj Instagram priči, uz video s nastupa Air French Band-a napisao je “Kelly, gledaj zvijezde” i dodao emotikon srca, a u objavi je označio službeni profil benda.

Na drugoj snimci označio je Deus Band uz natpis “Stara ljubav”. Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju jest činjenica da nije otkrio s kim je bio na koncertu, što je potaknulo nagađanja i pitanja u komentarima. Na videozapisima s koncerta vidi se kako ispred njega pleše nepoznata žena okrenuta leđima, no ne zna se je li bila u njegovoj pratnji. Također, supruga Blanka Vlašić nije bila prikazana.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Van Gucht i Vlašić u braku su od 2023. godine, zajedno imaju sina Monda, a javno su priznali da žive u otvorenom braku. U prošlosti su belgijski mediji pisali o njegovoj vezi sa spisateljicom Charlotte Van Looy (32).

Ruben Van GuchtBlanka Vlašić
