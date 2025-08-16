BIVŠA ODBOJKAŠICA /

Uz Filipa Hrgovića uvijek stoji njegov anđeo: Ovo je njegova prelijepa supruga Marinela

Foto: Instagram

Hrgović je najsretniji na svijetu jer ima svoju Marinelu

16.8.2025.
22:09
Filip Hrgović u Rijadu nakon 10 rundi, pobijedio Engleza Davida Adeleyea te upisao 19. pobjedu u profesionalnoj karijeri, a kao i uvijek, najveća podrška bila mu je njegova supruga Marinela.

Foto: Instagram

Inače, njihova ljubavna priča traje od malih nogu... Vjenčali su se 2019. godine u Sesvetama, a prošle godine postali su roditelji djevojčice, a vijest o trudnoći dugo su čuvali za sebe.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Marinela je samozatajna i rijetko se pojavljuje u javnosti, no uvijek je uz Filipa. Godinama se bavila odbojkom i istovremeno studirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Upravo zbog sportskog iskustva dobro razumije sve kroz što Filip prolazi u karijeri.

“Pogledajte je kako je lijepa, ona je anđeo”, rekao je jednom Hrgović nakon meča, a u drugoj objavi istaknuo: “Nisam siguran gdje bih bio bez stalne podrške i dobrote moje žene.”

Foto: Instagram

Iako je uvijek uz njega, Marinela priznaje da su pripreme stresne: “Dan prije borbe ne provodimo zajedno, to je pravilo koje poštujemo. Gledati ga u ringu nije teško jer je nadmoćan, ali čekanje do borbe je najteži dio.”

Na društvenim mrežama par rado dijeli zajedničke trenutke, pokazujući koliko su skladan par.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović jedva čeka početi s poslom: U ring ulazi nešto teži od strašnog Britanca

