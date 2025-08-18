Madonna šokirala prolaznike svojim izgledom: 'Hoda kao starica'

Svjetska kraljica popa Madonna (67) koja je u Italiju došla proslaviti svoj 67. rođendan, iznenadila je obožavatelje dok je hodala Firencom uz pomoć svog 38 godina mlađeg dečka, nogometaša Akeema Morrisa (29) s kojim je u vezi tri godine.

Odjevena u dugu, ležernu svijetlu haljinu i plavi ogrtač, s bijelim šeširom i velikim sunčanim naočalama, Madonna je hodala pognutog držanja, držeći se za dečka. Osiguranje ih je pratilo i pomagalo im pri prolasku kroz grad.

Turisti i Talijani bili su zapanjeni izgledom pjevačice, a komentari ispod videa talijanskog portala La Repubblica bili su nemilosrdni: "Unuk šeta baku pod ruku!", "Izgledala je kao kraljica Elizabeta!", "Hoda kao starica.", "Izgleda kao da ima 87, a ne 67 godina."

Foto: Miza/profimedia

Ova glazbenica je već drugu godinu zaredom odabrala Italiju za proslavu rođendana. Ovaj put slavila je u kultnoj palači Pannocchieschi d’Elci u Firenci koja gleda na Piazza del Campo, poznatu po utrci Contrada, zvanoj "mossa". Prošle godine je svoj 66. rođendan proslavila na arheološkom nalazištu u Pompejima.

