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Bila je seks-simbol, a sad nitko ne vidi dalje od njezinog lica: TV zvijezda šokira izgledom

Bila je seks-simbol, a sad nitko ne vidi dalje od njezinog lica: TV zvijezda šokira izgledom
Foto: IFTN/United Archives/Profimedia
Američka glumica i televizijska zvijezda Lisa Rinna (63) već desetljećima privlači pozornost javnosti, ne samo svojim uspješnim karijerama na televiziji i u svijetu mode, već i prepoznatljivim izgledom koji je tijekom godina doživio značajnu transformaciju.
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Povodom 63. rođendana Lise Rinne prisjećamo se njezine impresivne karijere, ali i transformacije izgleda koja godinama intrigira javnost. Nekadašnja zvijezda serija Days of Our Lives i Melrose Place desetljećima je bila prepoznatljiva po glamuroznom imidžu i punim usnama, o kojima je i sama otvoreno govorila. Tijekom godina njezin se izgled značajno mijenjao, a svaka nova fotografija izaziva brojne komentare obožavatelja i medija. U galeriji pogledajte kako se Lisa Rinna mijenjala od početka karijere do danas.

11.7.2026.
6:31
Hot.hr
Profimedia
Lisa RinnaTransformacijaEstetska Korekcija
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