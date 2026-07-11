Bila je seks-simbol, a sad nitko ne vidi dalje od njezinog lica: TV zvijezda šokira izgledom

Povodom 63. rođendana Lise Rinne prisjećamo se njezine impresivne karijere, ali i transformacije izgleda koja godinama intrigira javnost. Nekadašnja zvijezda serija Days of Our Lives i Melrose Place desetljećima je bila prepoznatljiva po glamuroznom imidžu i punim usnama, o kojima je i sama otvoreno govorila. Tijekom godina njezin se izgled značajno mijenjao, a svaka nova fotografija izaziva brojne komentare obožavatelja i medija. U galeriji pogledajte kako se Lisa Rinna mijenjala od početka karijere do danas.