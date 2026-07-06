Da, to je Lionel Richie, više ne liči na sebe: 'Bojim se da me možda Bog ne bi prepoznao'

Kad se legendarni pjevač i sudac "Američkog idola" Lionel Richie pojavio na pozornici tijekom koncerta povodom krunidbe kralja Charlesa III., društvene mreže su eksplodirale. No, tema nisu bile njegove bezvremenske balade, već njegovo lice. U 74. godini života, autor hitova "Hello" i "All Night Long" izgleda zapanjujuće mladoliko, no mnogi se pitaju je li za to zaslužna majka priroda ili vješta ruka estetskog kirurga. Komentari su se kretali od divljenja do zgražanja, a rasprava o tome što se dogodilo s licem glazbene ikone ne jenjava.

Lavina komentara na društvenim mrežama

Nastupi na velikim događajima poput dodjele Oscara i kraljevske krunidbe stavili su Richieja pod povećalo javnosti. Obožavatelji su brzo primijetili da njegovo lice izgleda bitno drugačije nego prijašnjih godina. Dok su jedni hvalili njegov svjež izgled, drugi su ga opisali kao "neprepoznatljivog". "Lionel Richie je toliko uništio svoje lice... zašto si to ljudi rade? Nikad ne izgledaju mlađe, samo čudno", glasio je jedan od komentara na Twitteru. Drugi su bili još oštriji: "Što je, za ime svijeta, radio njegov plastični kirurg? Učio se ili eksperimentirao s novim tehnikama? Nadam se da Lionel Richie nije platio za to novo lice."

Ta bujica reakcija potaknula je medije da potraže mišljenje stručnjaka kako bi odgonetnuli tajnu Richiejeva izgleda. Njegova uloga suca u popularnom showu "American Idol" drži ga konstantno prisutnim na malim ekranima, dajući gledateljima priliku da iz sezone u sezonu uspoređuju njegov izgled, što dodatno potpiruje vatru spekulacija.

Što kažu stručnjaci?

Kako bi rasvijetlio moguće razloge pjevačeva transformiranog izgleda, vodeći estetski kliničar Adrian Richards iz klinike iQonic Aesthetics za Daily Express ponudio je svoju stručnu analizu. Iako je naglasio da ne može sa sigurnošću tvrditi jer nije njegov kirurg, ukazao je na nekoliko znakovitih detalja.

"Kad promatramo nekoga poput Lionela Richieja kako bismo procijenili je li imao neke zahvate, obično gledamo nekoliko stvari: teksturu kože, gubitak volumena, uzorke bora i strukturalne promjene, posebno na liniji čeljusti i vjeđama, jer se one mijenjaju s godinama", objasnio je Richards.

Primijetio je da je Richiejeva koža "vrlo glatka i ujednačenog tona za njegove godine", što, iako može biti rezultat zdravog načina života, "može biti potpomognuto i tretmanima poput laserskog obnavljanja kože ili kemijskih pilinga". Gubitak volumena, koji se prirodno događa starenjem, mogao bi istaknuti jagodice, no Richards dodaje da je i to "moglo biti poboljšano dermalnim filerima". Glatko čelo bez bora, prema njegovim riječima, konzistentno je s upotrebom botoksa.

"Muškarci koji se podvrgavaju estetskim procedurama postaju sve češća pojava... s prosječnom dobi muškog pacijenta od 58 godina", dodao je. Richards je zaključio svoju analizu spekulacijom o mogućim kirurškim zahvatima: "Njegove oči i područje obrva izgledaju podignuto, što bi mogao biti rezultat liftinga obrva." Definiranija linija čeljusti, napomenuo je, mogla bi se objasniti gubitkom težine, filerima u jagodicama ili, najvjerojatnije, potpunim faceliftingom.

Richiejeva strana priče: Voda, znoj i seks

Unatoč detaljnim analizama i neprekidnim glasinama, sam Lionel Richie uporno poriče da je ikada bio pod nožem. U nizu intervjua, s dozom humora, izrazio je snažnu averziju prema plastičnoj kirurgiji, tvrdeći da "to sranje krene po zlu" i uništava prirodan izgled.

"Plastična kirurgija te zaključa na tu godinu dana dok se oporavljaš, a nakon toga više ne možeš starjeti prirodno, ostaješ zaleđen... Pokušaš se vratiti na početno stanje, ali ne možeš", izjavio je za Daily Mail. Čak se našalio da se boji da ga "Bog možda ne bi prepoznao".

Umjesto skalpela, pjevač nudi svoju, znatno jednostavniju formulu za mladolikost. "Voda, san i znoj, i ne previše crvenog mesa. Znam da je stvarno dosadno", rekao je. Zatim je kroz smijeh dodao još jedan ključan sastojak: "Seks će također upaliti i dobar je za srce." Richie je već više od desetljeća u vezi s 33-godišnjom manekenkom Lisom Parigi, što njegovoj izjavi daje dodatnu težinu. Svoju je duhovitost pokazao i u razgovoru s kraljem Charlesom III., s kojim se, kako kaže, sprijateljio kroz rad za humanitarnu zakladu. "On me pita: 'Kako ti izgledaš tako kako izgledaš, a ja izgledam ovako?', a ja mu odgovorim: 'Dođi u Hollywood, mogu ti pomoći'", otkrio je pjevač.

Dok se rasprava nastavlja, Lionel Richie ostaje jedna od najvećih glazbenih zvijezda s karijerom dugom preko pet desetljeća, od benda Commodores do svjetskih solo hitova. I dok jedni u njegovu licu vide dokaz pritiska vječne mladosti koji vlada u Hollywoodu, drugi vide čovjeka koji jednostavno dobro nosi svoje godine, držeći se vlastitih, provjerenih metoda. Istina je, kao i obično, vjerojatno negdje između, a pjevač se, čini se, previše ne zamara time što drugi misle, već nastavlja pjevati "All Night Long".