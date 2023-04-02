Veronika je napravila profil na OnlyFansu jer su joj dosadili drugi kanali na društvenim mrežama. Slovačka ljepotica kaže da su njeni računi na Instagramu, TikToku i Twitteru stalno blokirani ili brisani "bez razloga", što je za nju postalo iznimno frustrirajuće.
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
Izvor: Instagram/Veronika Rajek
IMA MORALNU ZONU, ALI SVEJEDNO JE MNOGO POKAZALA / Veronika je OnlyFans zvijezda, ali ne želi se biti gola: 'Želim da me moja buduća djeca poštuju'
OnlyFans zvijezda Veronika Rajek (27) ne želi se snimati potpuno gola jer želi da je buduća djeca poštuju. Ona se "ne želi bojati onoga što bi njezina djeca mogla pronaći na internetu", piše Daily Star.
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