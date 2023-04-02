Veronika je također rekla da se brine što će njena buduća djeca misliti ako se potpuno skine. "Ne osuđujem, druge djevojke. One mogu raditi što god žele, ali za mene je život predug da bih donosila glupe odluke. Želim imati djecu u budućnosti i ne želim se bojati onoga što bi moja djeca mogla pronaći na internetu. Kako će me poštovati u budućnosti ako to vide? Internet uvijek pamti što ste tamo stavili i može vas uništiti u sekundi."