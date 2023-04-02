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Veronika Rajek (1).JPG
Izvor: Instagram/Veronika Rajek

Veronika je napravila profil na OnlyFansu jer su joj dosadili drugi kanali na društvenim mrežama. Slovačka ljepotica kaže da su njeni računi na Instagramu, TikToku i Twitteru stalno blokirani ili brisani "bez razloga", što je za nju postalo iznimno frustrirajuće.

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"Stalno su me blokirali na Twitteru, TikToku i Instagramu. Godine 2021. moj Instagram je izbrisan bez razloga. Nikad nisam pokazala bradavice niti donji dio tijela. Ja sam samo model za donje rublje i bikini. Živimo u demokraciji, a ne mogu kreirati sadržaj koji mi se sviđa. Otvorila sam OnlyFans jer mogu pozirati u donjem rublju i bikiniju, a da mi se račun ne ugasi", ispričala je Veronika za Marcu.

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"Nikad nisam radila eksplicitne sadržaje i nisam na putu da to radim, jer to jednostavno nisam ja. Ja sam djevojka u bikiniju - to sam ja. Ne pokušavam impresionirati ljude koji žele vidjeti gola tijela jer to nije moj stil. To nije izvan moje zone udobnosti, to je izvan moje moralne zone. Imam moralne okvire van kojih ne želim izlaziti", istaknula je Veronika.

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Veronika je također rekla da se brine što će njena buduća djeca misliti ako se potpuno skine. "Ne osuđujem, druge djevojke. One mogu raditi što god žele, ali za mene je život predug da bih donosila glupe odluke. Želim imati djecu u budućnosti i ne želim se bojati onoga što bi moja djeca mogla pronaći na internetu. Kako će me poštovati u budućnosti ako to vide? Internet uvijek pamti što ste tamo stavili i može vas uništiti u sekundi."

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Unatoč tome što ovih dana preferira OnlyFans, Veronika se još uvijek može pohvaliti s 4,4 milijuna obožavatelja na Instagramu gdje dijeli vrele fotografije i videozapise. Ona je stekla popularnost nakon što je radila za velike brendove kao što su Dolce i Gabbana, Vera Wang i Moschino, a sudjelovala je i na izborima kao što su Miss ljeta 2015. i Miss Slovačke 2016. godine. Veronika je također dospjela na naslovnice prošle godine kada je rekla da je "toliko seksi da je opasna".

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IMA MORALNU ZONU, ALI SVEJEDNO JE MNOGO POKAZALA / Veronika je OnlyFans zvijezda, ali ne želi se biti gola: 'Želim da me moja buduća djeca poštuju'

OnlyFans zvijezda Veronika Rajek (27) ne želi se snimati potpuno gola jer želi da je buduća djeca poštuju. Ona se "ne želi bojati onoga što bi njezina djeca mogla pronaći na internetu", piše Daily Star.

2.4.2023.
22:38
Instagram/Veronika Rajek
golotinjapornografijaonlyfans zvijezdaVeronika Rajek
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