Laura iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što misli o braku: 'Voljela bih se udati, ali...'

Laura, jedna od kandidatkinja popularnog reality showa Gospodin Savršeni, otvoreno je progovorila o svojem stavu prema braku. Na pitanje smatra li brak zastarjelom institucijom, rekla je:

"Pa nije, ja na primjer bih se voljela udati. Voljela bih taj tradicionalni brak, zašto ne. Ali mislim da nije na cijeni kao prije i da se ljudi u brak dovode iz krivih razloga, ne nužno samo iz ljubavi."

Laura ističe da i dalje cijeni ideju braka, ali primjećuje kako mnogi danas ulaze u njega iz praktičnih ili drugih razloga, a ne iz čiste ljubavi.

Svojim iskrenim odgovorom dala je do znanja da romantika i dalje ima svoje mjesto u modernim vezama, ali da bi brak, po njenom mišljenju, trebao biti temelj istinske povezanosti i zajedništva.

Pogledajte i poslušajte što nam je rekla:

@net.hr_ Laura iz 'Gospodina Savršenog' otkrila nam je što misli o instituciji braka 👀 #nethr #lauraprgomet #gosspodinsavršeni #brak ♬ original sound - Net.hr

POGLEDAJTE VIDEO: Kupači otkrili novu hit destinaciju za spas od vrućina: 'Možemo se kupati i skakati'