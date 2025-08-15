Kraljica Torcide Doris Dragović nastupila u neuobičajenom izdanju: I mnogima se nije svidio

Legendarna hrvatska pjevačica Doris Dragović (64) nastupila je na festivalu "Ljetna pozornica" u Oroslavju. Iako su njen glas i scenska energija oduševili prisutne, mnogi su obožavatelji bili iznenađeni njenim odabirom odjeće koji je odstupao od njenog uobičajenog elegantnog stila.

Doris, koja je poznata po raskošnim haljinama i sofisticiranim scenskim kostimima, ovaj put se odlučila za ležerniji izgled. Na pozornici se pojavila u prevelikoj zelenoj svilenkastoj majici i ljetnim hlačama s motivom palmi u tonu boje koja je odgovarala majici. Komplet je upotpunila bijelim otvorenim štiklama.

Neki obožavatelji istaknuli su da im ovakav stil nije najdraži, dok su drugi pohvalili njen opušten pristup. "Doris je uvijek elegantna, ali drago mi je vidjeti da se ne boji biti opuštena i zabaviti se", komentirao je jedan od gledatelja.

Unatoč raspravama oko outfita, jedan je bio jasan – Doris je publiku osvojila svojim energičnim nastupom i emotivnim interpretacijama. Po fotografijama s koncerta vidljivo je da se pjevačica izvrsno zabavila, a atmosfera u Oroslavju bila je vruća uz njene nepresušne hitove poput "Želje", "Gabella" i "Malo po malo".

