Kći Nives Celzijus pozirala kraj bazena pa otkrila: 'Više nisam jedina'

Taisha Drpić, 19-godišnja kći pjevačice i spisateljice Nives Celzijus (44) te bivšeg nogometaša Dine Drpića (45), sve više privlači pažnju javnosti, a nedavno je na svom Instagram profilu podijelila zanimljivu i osobnu priču o svom neobičnom imenu. Nakon što je proslavila maturu i zakoračila u novo životno razdoblje, Taisha se osvrnula na jedan od aspekata svog identiteta koji je čini posebnom - bila je, kako tvrdi, prva osoba s tim imenom u Hrvatskoj.

"Znate li da sam prva Taisha u Hrvatskoj? No više nisam jedina!", započela je svoju objavu mlada Drpić, pozirajući na fotografijama uz bazen u elegantnoj, pripijenoj, crnoj haljini. U nastavku je otkrila dirljivu anegdotu koja pokazuje kako je njezino ime, nekad jedinstveno, pronašlo put i do drugih. "Mama je prije koju godinu na nastupu upoznala tatu još jedne Taishe, koji je kćeri dao ime jer mu se svidjelo moje", napisala je. Da priča nije samo anegdota, potkrijepila je i fotografijom tetovaže na kojoj se uz ime Denis nalazi i ime Taisha, ispisano pokraj simpatičnog crteža dvoje djece na ljuljački.

Kako bi svojim pratiteljima, kojih na Instagramu ima sve više, približila značenje imena, objavila je i snimku zaslona koja detaljno objašnjava njegovo porijeklo. Prema tekstu, ime Taisha ima korijene u grčkom jeziku, gdje dolazi od imena Taisija (Thaïs) i znači "vrlo lijepa" ili "ona koja posvećuje". Uz to, navodi se i modernije, afroameričko porijeklo kao varijacija imena Aisha s prefiksom "Ta-". U objavi je također istaknuto da je ime u Hrvatskoj postalo poznato upravo zahvaljujući kćeri poznatog para, što Taisha svojom pričom i potvrđuje. Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih komentara, a pratitelji su joj uputili brojne komplimente na račun izgleda i originalnosti. Među njima se našla i bivša voditeljica Ecija Belošević (39) koja joj je poručila da je "slatkica".

Foto: Instagram

Nedavno je proslavila maturalnu večer, a taj je događaj privukao veliku medijsku pažnju. Posebno se istaknuo skladan odnos njezinih razvedenih roditelja, koji su je zajedno ispratili na proslavu u društvu očeve nove partnerice, Ines Katarine Suše. Taisha je tada i sama podijelila fotografije sretne, moderne obitelji, pokazujući koliko joj znači njihova podrška. Nakon završetka ekonomske škole, planira upisati fakultet, no još uvijek razmišlja o pravom smjeru za sebe. Kako je otkrila u intervjuima, ekonomija je ne privlači, no pokazuje interes za pisanje i glumu.

Svojom objavom nije samo podijelila osobnu zanimljivost, već je i potaknula interakciju s pratiteljima, upitavši ih: "Znate li vi možda još koju Taishu?", čime je otvorila prostor za raspravu o rijetkim i neobičnim imenima u Hrvatskoj.