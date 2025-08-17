Ljeto se obožava zbog Nives Celzijus. Objavila je novu fotografiju: 'Slana, a slatka'

Nives Celzijus (43) još jednom je pokazala zašto je jedna od najpraćenijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama. Na svom profilu objavila je novu fotografiju s broda uz opis: “Slana, a slatka”.

Na slici pozira u izazovnom tanga bikiniju, a u prvi plan dolazi njezina figura koja je i ovoga puta izazvala brojne reakcije obožavatelja. Komentari ispod objave redom su puni komplimenata, a jedan od fanova joj je napisao: “Naša zgodna vatrena Nives”.

Jedan od obožavatelja komentirao joj je objavu i napisao: "Da je more limunada teta Nives bi dnevno prodala boca tisuću komada".

Nedavno je Nives opet oduševila društvene mreže u ljetnoj haljini. Odlučila se popeti na klackalicu...

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvat koji je uhićen u Srbiji za RTL Danas: 'Pokazao sam putovnicu, krenuli su se podsmjehivati...'