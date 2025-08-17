U KUPAĆEM KOSTIMU /

Ljeto se obožava zbog Nives Celzijus. Objavila je novu fotografiju: 'Slana, a slatka'

Foto: Instagram

Opet provocira

17.8.2025.
10:11
Hot.hr
Instagram
Nives Celzijus (43) još jednom je pokazala zašto je jedna od najpraćenijih domaćih zvijezda na društvenim mrežama. Na svom profilu objavila je novu fotografiju s broda uz opis: “Slana, a slatka”.

Na slici pozira u izazovnom tanga bikiniju, a u prvi plan dolazi njezina figura koja je i ovoga puta izazvala brojne reakcije obožavatelja. Komentari ispod objave redom su puni komplimenata, a jedan od fanova joj je napisao: “Naša zgodna vatrena Nives”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

 

Jedan od obožavatelja komentirao joj je objavu i napisao: "Da je more limunada teta Nives bi dnevno prodala boca tisuću komada". 

Nedavno je Nives opet oduševila društvene mreže u ljetnoj haljini. Odlučila se popeti na klackalicu...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

Nives Celzijus DrpićLjetoTanga BikiniNives Celzijus
