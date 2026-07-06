Slavna glumica priznala što se zaista krije iza fasade fatalne žene

Posjeduje lice klasične filmske dive, prodorne plave oči koje kao da skrivaju vjekovne tajne i talent koji s jednakom lakoćom oživljava tragične heroine i zastrašujuće negativke. Eva Green, francuska glumica zagonetne ljepote i nesporne karizme, koja danas slavi 46. rođendan, izgradila je karijeru na rubu hollywoodskog glamura, svjesno birajući kompleksne, mračne i često neshvaćene likove. Ipak, iza fasade ledene kraljice i femme fatale krije se, kako sama priznaje, sramežljiva i povučena osoba, stvarajući fascinantan paradoks koji je čini jednom od najintrigantnijih pojava suvremenog filma.

Pogledajte u galeriji njezina najbolja izdanja.